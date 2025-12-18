مع اقتراب انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن لخوض منافسات المجموعة الثانية التي تضم أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

ويأمل الفراعنة في استعادة أمجادهم القارية وإضافة لقب جديد إلى سجلاتهم التاريخية.

في هذا السياق، نسترجع واحدة من أبرز البطولات في تاريخ المنتخب، وهي كأس الأمم الأفريقية 2008، النسخة السادسة والعشرون من البطولة، والتي جرت في غانا بين 20 يناير و10 فبراير 2008.

مصر تتألق في مرحلة المجموعات

حصلت مصر على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، متقدمة بفارق نقطة عن الكاميرون، وثلاث نقاط عن زامبيا، فيما تواجد السودان في المركز الأخير بدون نقاط.

شهدت مباريات المجموعة أداءً مميزاً للفراعنة:

- الجولة الأولى: مصر 3–0 الكاميرون

- الجولة الثانية: مصر 3–0 السودان

- الجولة الثالثة: تعادل سلبي مع زامبيا

التألق يتواصل في الأدوار الإقصائية

في ربع النهائي، فازت مصر على أنجولا بهدف دون رد، بينما شهد نصف النهائي فوزاً كبيراً على كوت ديفوار بنتيجة 4–1، في حين تغلبت الكاميرون على فانا بهدف دون رد.

أما المباراة النهائية، فقد أسفرت عن فوز مصر على الكاميرون بهدف وحيد سجله محمد أبو تريكة في الدقيقة 77، ليحرز المنتخب اللقب للمرة السادسة في تاريخه.

الجوائز الفردية تبرز نجوم الفراعنة

شهدت البطولة تتويج حسني عبد ربه بجائزة أفضل لاعب، وعصام الحضري بجائزة أفضل حارس. كما حصل مهاجم الكاميرون على جائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف.

