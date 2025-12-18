المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

قصة بطولة.. مصر تتوج باللقب السادس في 2008 بفوز تاريخي على الكاميرون

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:48 م 18/12/2025
مصر والكاميرون

محمد أبو تريكة من مباراة منتخب مصر والكاميرون عام 2008

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن لخوض منافسات المجموعة الثانية التي تضم أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

ويأمل الفراعنة في استعادة أمجادهم القارية وإضافة لقب جديد إلى سجلاتهم التاريخية.

في هذا السياق، نسترجع واحدة من أبرز البطولات في تاريخ المنتخب، وهي كأس الأمم الأفريقية 2008، النسخة السادسة والعشرون من البطولة، والتي جرت في غانا بين 20 يناير و10 فبراير 2008.

مصر تتألق في مرحلة المجموعات

حصلت مصر على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، متقدمة بفارق نقطة عن الكاميرون، وثلاث نقاط عن زامبيا، فيما تواجد السودان في المركز الأخير بدون نقاط.

شهدت مباريات المجموعة أداءً مميزاً للفراعنة:

- الجولة الأولى: مصر 3–0 الكاميرون

- الجولة الثانية: مصر 3–0 السودان

- الجولة الثالثة: تعادل سلبي مع زامبيا

التألق يتواصل في الأدوار الإقصائية

في ربع النهائي، فازت مصر على أنجولا بهدف دون رد، بينما شهد نصف النهائي فوزاً كبيراً على كوت ديفوار بنتيجة 4–1، في حين تغلبت الكاميرون على فانا بهدف دون رد.

أما المباراة النهائية، فقد أسفرت عن فوز مصر على الكاميرون بهدف وحيد سجله محمد أبو تريكة في الدقيقة 77، ليحرز المنتخب اللقب للمرة السادسة في تاريخه.

الجوائز الفردية تبرز نجوم الفراعنة

شهدت البطولة تتويج حسني عبد ربه بجائزة أفضل لاعب، وعصام الحضري بجائزة أفضل حارس. كما حصل مهاجم الكاميرون على جائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف.

عصام الحضري منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية محمد أبو تريكة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg