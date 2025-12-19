طمأن أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، الجماهير على الحالة العامة لمعسكر منتخبنا الوطني في المغرب قبل خوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويشارك منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل.

وقال سفير مصر في المغرب عبر قناة النهار: "كان هناك ترحيبًا وبهجة لوصول منتخب مصر إلى المغرب، ووسائل الإعلام المغربية اهتمت بوصول منتخب مصر إلى أغادير".

وأضاف: "السلطات المحلية سهلة إجراءات دخول البلاد بالإضافة إلى تأمين وحراسات خاصة حتى فندق الإقامة، وهو فندق مميز وتم تأمينه لدرجة عالية بسبب النجوم الكبار الموجودين في المنتخب".

قبل أن يختتم: "الكل في المغرب يقدر منتخب مصر بصفة عامة بالإضافة إلى العلاقات بين الشعبين وهناك محبة خاصة لمحمد صلاح وآخرين".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب 2025 رفقة منتخبات: "زيمبابوي، أنجولا وجنوب أفريقيا".

ويتطلع منتخب مصر للتتويج باللقب الأفريقي الثامن في تاريخ المنتخب الوطني بالمسابقة الأفريقية بعدما كان أخر تتويج يعود لنسخة 2010.