قامت شبكة أثلتيك البريطانية باستعراض قائمة بأبرز المواهب المنتظر تألقها في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وحتى 18 يناير المقبل.

وضمت قائمة أثلتيك الخاصة بمواهب البطولة الأفريقية المقبلة 34 لاعبًا من مختلف البلدان المشاركة في البطولة، التي تضم 24 منتخبًا، سيلعبون على 9 ملاعب مختلفة.

ووضعت شبكة أثلتيك معايير لاختيار أفضل المواهب المشاركة في البطولة، بحيث يوجد لاعب واحد على الأقل من كل فريق من الفرق الـ 24، مع اختيار لاعبين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، مع استثناءات قليلة نظرًا لتشكيلة بعض الفرق.

كما لم تقم الشبكة بإدراج لاعبين من أندية "الستة الكبار" في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو من فرق أوروبية كبرى أخرى، على الرغم من أن بعض الأسماء ستكون مألوفة لمتابعي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت الشبكة: "هؤلاء لاعبون نعتقد أنهم يستحقون المتابعة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وقام الكُتاب وخبراء البيانات والمحررين والمصممين والمهندسين بعمل جبار لاختيار تلك التشكيلة".

وتواجد ثنائي مصري في قائمة أبرز مواهب كأس الأمم الأفريقية 2025، أولهما، إبراهيم عادل، لاعب الجزيرة الإماراتي، والذي سبق له الحصول مع الفراعنة على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

كما شهدت القائمة تواجد محمود صابر، لاعب نادي بيراميدز، المُعار لصفوف بيراميدز، كما ضمت التونسي، محمد علي بن رمضان، لاعب خط وسط النادي الأهلي.

وجاءت قائمة أفضل مواهب كأس الأمم الأفريقية 2025 من أثلتيك على النحو التالي:

إبراهيم عادل - المركز: جناح - منتخب مصر - العمر: 24 عامًا - نادي الجزيرة الإماراتي.

محمود صابر - المركز: لاعب وسط مهاجم - منتخب مصر - العمر: 24 عامًا - نادي زد.

محمد علي بن رمضان - المركز: لاعب خط وسط - منتخب تونس - العمر: 26 عامًا – النادي الأهلي.

إياد محمد - المركز: لاعب وسط - منتخب جزر القمر - العمر: 24 عامًا - نادي كاسا بيا البرتغالي.

البلال توري - المركز: مهاجم - منتخب مالي - العمر: 24 عامًا - نادي بشكتاش التركي.

كاموري دومبيا - المركز: لاعب وسط - منتخب مالي - العمر: 22 عامًا - نادي استاد بريست الفرنسي.

إلياس بن صغير - المركز: لاعب وسط مهاجم - منتخب المغرب - العمر: 20 عامًا - نادي باير ليفركوزن الألماني.

إسماعيل صيباري - المركز: لاعب وسط - منتخب المغرب - العمر: 24 عامًا - نادي آيندهوفن الهولندي.

عبد الزلزولي - المركز: جناح - منتخب المغرب - العمر: 24 عامًا - نادي ريال بيتيس الإسباني.

لامك باندا - المركز: جناح - منتخب زامبيا - العمر: 24 عامًا - نادي ليتشي الإيطالي.

ديفيد كارمو - المركز: مدافع - منتخب أنجولا - العمر: 26 عامًا - نادي ريال أوفييدو الإسباني.

أوسوين أبولييس - المركز: جناح - منتخب جنوب أفريقيا - العمر: 24 عامًا - نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

تواندا ماسوانهايس - المركز: جناح - منتخب زيمبابوي - العمر: 23 عامًا - نادي مذرويل الإسكتلندي.

رافائيل أونيديكا - المركز: لاعب وسط دفاعي - منتخب نيجيريا - العمر: 24 عامًا - نادي كلوب بروج البلجيكي.

رايان ألبيوسو - المركز: ظهير - منتخب نيجيريا - العمر: 24 عامًا - نادي بلاكبيرن الإنجليزي.

ديكسون جوب - المركز: مدافع - منتخب تنزانيا - العمر: 24 عامًا - نادي يانج أفريكانز التنزاني.

آلان أوكيلو - المركز: لاعب وسط مهاجم - منتخب أوغندا - العمر: 25 عامًا - نادي فايبرز الأوغندي.

أندرياس هونتوندجي - المركز: مهاجم - منتخب بنين - العمر: 23 عامًا - نادي سانت باولي الألماني.

تيبوجو كوبيلانج - المركز: قلب دفاع - منتخب بوتسوانا - العمر: 23 عامًا - نادي جوانينج جالاكسي البوتسواني.

نوح صديقي - المركز: لاعب خط وسط - منتخب الكونغو الديمقراطية - العمر: 21 عامًا - نادي سندرلاند الإنجليزي.

الحاج مالك ضيوف - المركز: ظهير - منتخب السنغال - العمر: 20 عامًا - نادي وست هام الإنجليزي.

لامين كامارا - المركز: لاعب وسط - منتخب السنغال - العمر: 21 عامًا - نادي موناكو الفرنسي.

فارس شايبي - المركز: لاعب وسط مهاجم - منتخب الجزائر - العمر: 23 عامًا - نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

محمد عمورة - المركز: مهاجم - منتخب الجزائر - العمر: 25 عامًا - نادي فولفسبورج الألماني.

دانجو واتارا - المركز: جناح - منتخب بوركينا فاسو - العمر: 23 عامًا - نادي برينتفورد الإنجليزي.

بيير لاندري كابوري - المركز: مهاجم - منتخب بوركينا فاسو - العمر: 24 عامًا - نادي هارتس الإسكتلندي.

ساؤول كوكو - المركز: مدافع - منتخب غينيا الاستوائية - العمر: 26 عامًا - نادي تورينو الإيطالي.

الجوزولي نوح - المركز: مهاجم - منتخب السودان - العمر: 23 عامًا - نادي الأهلي طرابلس الليبي.

كارلوس باليبا - المركز: لاعب وسط - منتخب الكاميرون - العمر: 21 عامًا - نادي برايتون الإنجليزي.

إنزو بويومو - المركز: مدافع - منتخب الكاميرون - العمر: 24 عامًا - نادي أوساسونا الإسباني.

أنتوني أويونو - المركز: ظهير - منتخب الجابون - العمر: 24 عامًا - نادي فروسينوني الإيطالي.

عثمان ديوماندي - المركز: مدافع - منتخب كوت ديفوار - العمر: 22 عامًا - نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

يان ديوماندي - المركز: جناح - منتخب كوت ديفوار - العمر: 19 عامًا - نادي لايبزيج الألماني.

جيني كاتامو - المركز: جناح - منتخب موزمبيق - العمر: 24 عامًا - نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.