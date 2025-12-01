المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منافس مصر.. مدرب جنوب أفريقيا: لا داعي للخوف.. نحن مرشحون للتتويج بالكان

رائد سمير

كتب - رائد سمير

01:02 م 19/12/2025
هوجو بروس - مدرب جنوب أفريقيا

هوجو بروس - المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا

أكد هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا أن فريقه من بين المرشحين للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وحتى 18 يناير المقبل.

وقال هوجو بروس في تصريحات نقلتها صحيفة إديسكي تايمز الجنوب أفريقية: "في المباراة الأولى في نسخة بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية ضد مالي، واجهنا شيئًا لم نكن نعرفه، القوة".

وأضاف المدرب البلجيكي: "لم نكن مستعدين لما فعله منتخب مالي بنا في الشوط الثاني.. لقد سيطروا علينا تمامًا، ولكنكم رأيتم مدى تطور منتخب جنوب أفريقيا خلال العامين الماضيين".

وتابع: "إذا تذكرتم مباراتنا ضد نيجيريا قبل بضعة أشهر، سترون أننا الآن قادرون على اللعب بقوة، بل وقادرون على الصمود أمامها".

وأكمل: "لذا، هذا يعني أننا لسنا مضطرين للخوف من بطولة كأس الأمم الأفريقية هذه.. لقد سمعت أن بعض الدول تقول إن جنوب أفريقيا قادرة على الفوز بالبطولة".

وأتم هوجو بروس تصريحاته قائلًا: "لذا، ربما نكون الآن من بين المرشحين الأوفر حظًا، ولكن إذا قارنتم الفرق في هذه النسخة بالنسخة السابقة، ستلاحظون أن هذه النسخة ستكون أصعب بكثير".

ويتواجد منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يفتتح مشواره بمواجهة أنجولا، ثم مصر، ثم زيمبابوي.

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
