بدأ اتحاد الكرة، وضع أول نواة في خطة التطوير التي أعلن عنها حتى 2038.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق، عن إطلاق أضخم مشروع كروي في الشرق الأوسط - رؤية 2038 التي ستمتد لمدة 12 عامًا.

ويبدو أن اتحاد الكرة، وضع النواة الأولى في خطة التطوير، من خلال الاستعاندة بمدير فني أجنبي للاتحاد.

وأعلن اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، توجيه الشكر إلى علاء نبيل، الذي كان يشغل منصب المدير الفني للاتحاد في الموسمين الماضيين.. طالع التفاصيل من هنا

وعلم يلا كورة، أن اتحاد الكرة أتم اتفاقه مع مدير فني ألماني وهو ماركو بيتزايولي، ليخلف علاء نبيل في منصبه.

ويأتي ماركو بيتزايولي، لتولي مسؤولية المدير الفني لاتحاد الكرة، رفقة 3 مساعدين، من أجل بدء خطة التطوير، التي ستبدأ من قطاع الناشئين.

ويهدف بيتزايولي، إلى تطوير قطاعات الناشئين، التي سيطلقها اتحاد الكرة تحت إشرافه لإخراج أبرز العناصر.

ومن المفترض أن ينشئ اتحاد الكرة، 6 مراكز لقطاعات الناشئين على مستوى الجمهورية.

ويريرد اتحاد الكرة، أن يخضع هؤلاء اللاعبون لإشرافه حتى يتم تجهيزهم من أجل الاحتراف، والابتعاد عن احتكار الأندية.