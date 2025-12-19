يرى كيفين جونسون مدرب الأهلي السابق، أن مباراة مصر وجنوب أفريقيا ستكون الأقوى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتقارع منتخبا مصر وجنوب أفريقيا، ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بجوار كل من، زيمبابوي، وأنجولا.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب، يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 18 يناير 2026.

وبدأ "يلا كورة" سلسلة من المقابلات مع المدربين والنجوم الحاليين والسابقين ممن تركوا بصمة ببطولة كأس أمم أفريقيا، أو على أعتاب الظهور مع المنتخبات أملًا في ملامسة الذهب.

وتواصل يلا كورة، مع الجنوب أفريقي كيفين جونسون، للحديث معه حول بطولة أمم أفريقيا، ورأيه في مواجهة مصر وجنوب أفريقيا.

وقال جونسون في تصريحات خاصة ليلا كورة: "بشكل عام، أتوقع بطولة قوية للغاية في المغرب، فهناك الكثير من المنتخبات القوية المشاركة في كأس الأمم الأفريقية".

واضاف: "لكن المغرب ستستضيف مباراة قوية للغاية بين مصر وجنوب أفريقيا، في رأيي ستكون من ضمن أقوى المواجهات في البطولة".

وتابع: "مصر وجنوب أفريقيا، يمتلكان أفضل اللاعبين في البطولة، وبالتأكيد ستكون مباراة صعبة جدًا، وقد تكون مصيرية لكلا المنتخبين".

وشدد: "اللاعبون الذين يمكن أن يكون لهم تأثير في مصر هم محمد صلاح، وموموش، ومحمد الشناوي، وحمدي فتحي، وتريزيجيه، وغيرهم".

وأتم: "جميع المنتخبات قوية في البطولة، علينا أن ننتظر إلى الأدوار الإقصائية حتى نستطيع التوقع بالمنتخب القادر على التتويج باللقب".