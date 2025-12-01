أكد تاواندا تشيروا، لاعب منتخب زيمبابوي أن تركيزه حاليًا ينصب فقط على مواجهة مصر، في أولى مباريات فريقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

ويتواجد منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يفتتح مشواره بمواجهة مصر، ثم أنجولا، ثم جنوب أفريقيا.

وقال تاواندا تشيروا في تصريحات لموقع ناديه، وولفرهامبتون الإنجليزي: "تحدثت كثيرًا مع مارشال مونتيسي، زميلي في الفريق والمنتخب عن كأس الأمم الأفريقية المقبلة".

وأضاف: "صحيح أنه لن يشارك معنا، لكنه أعطاني بعض التلميحات عن كيفية سير الأمور هناك، وأنا متحمس للغاية، وأعتقد أننا سنفاجئ الكثير من الدول والجماهير بأدائنا، لذا أحاول فقط أن أكون في أفضل حالاتي".

وتابع لاعب خط الوسط المهاجم: "أعلم أن هذه البطولة هي أول بطولة كبرى أشارك فيها، لذا أريد فقط أن أُظهر للعالم مدى قوة منتخب زيمبابوي".

وأكمل: "اللعب لمنتخب زيمبابوي كان إنجازًا كبيرًا بالنسبة لي.. إنه أمر عزيز جدًا على قلبي. يقول البعض إن أسلوب لعبي معهم مختلف تمامًا، وهو ما لا أتفق معه تمامًا، لكن ربما يعود ذلك إلى أن الأمر شخصي جدًا بالنسبة لي".

وواصل: "أعلم أن هذا الأمر مهمٌ لاسم عائلتي، وأريد أن أكون لاعبًا عظيمًا لزيمبابوي، أريد أن أصبح أسطورةً فيها، وهذا ما أتوق إليه بشدة، وأؤمن حقًا بقدرتي على تحقيقه".

واستطرد: "كأس الأمم الأفريقية خطوةٌ كبيرةٌ في هذا الاتجاه، وإذا استطعت أن أساعدنا في الوصول إلى أبعد مدى ممكن في البطولة، فأنا أعلم أنني سأكون أقرب خطوةً إلى تحقيق ما أصبو إليه لبلدي".

وعن آماله في قيادة بلاده نحو المجد، قال اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا: "لم أحلم حقًا بالمستقبل البعيد.. ما زال الطريق طويلًا، سيكون ذلك في نهاية يناير.. كل ما أفكر فيه هو تلك المباراة الأولى ضد مصر، أحاول أن أتخيلها".

وأتم تاواندا تشيروا تصريحاته قائلًا: "مع مصر، رأيت نفسي أسجل، ورأيتنا نفوز، ونتأهل من دور المجموعات.. إنها أوقاتٌ مثيرةٌ تنتظرنا، وأنا متشوقٌ لبدء المسيرة".