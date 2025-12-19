المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

أغرب قصص الكان.. حكاية انسحاب نيجيريا بسبب نيلسون مانديلا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:48 م 19/12/2025
كأس أمم أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

تتميز بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالقصص الغريبة دائمًا، وذلك منذ أن بدأت البطولة عام 1957.

وتحظى بطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب كبير من الغرائب والعجائب التي تتميز بها القارة السمراء.

وترتبط قارة أفريقيا، بأغرب الأحداث والوقائع في كرة القدم، حيث كانت البطولة الأكبر في القارة، شاهدة على العديد من القصص الغريبة.

وينشر يلا كورة، سلسلة حول أغرب القصص في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي انطلقت قبل 70 عامًا.

انسحابات بسبب مانديلا

من أبرز انسحابات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حدثت في نسخة 1996، التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

وحصلت جنوب أفريقيا، على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، لأول مرة بعد عودتها للساحة القارية إثر نهاية حقبة نظام الفصل العنصري.

وكان منتخب نيجيريا، هو بطل الانسحاب هذه المرة، حيث إنه قرر عدم المشاركة في البطولة، رغم امتلاكه جيل ذهبي كان يضم جاي جاي أوكوتشا، ونوانكو كانو، وإيمانويل أمونيكي، ودانييل أموكاشي.

منتخب نيجيريا، كان المنتخب الأقوى في القارة حينها؛ حيث إنه توج بلقب كأس الأمم الأفريقية نسخة 1994، لكنه قرر الانسحاب من نسخة 96؛ لأسباب سياسية.

وجاء انسحاب نيجيريا وقتها؛ بسبب خلاف سياسي بين الرئيس النيجيري ساني أباشا والزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا.

وقرر الاتحاد الأفريقي وقتها منع منتخب نيجيريا من المشاركة في النسخة التالية 1998.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 18 يناير ا2026 بالمغرب.

مباراة نيجيريا القادمة
كأس الأمم الأفريقية نيجيريا جنوب أفريقيا حكايات أمم أفريقيا قصص الكان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg