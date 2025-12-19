تتميز بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالقصص الغريبة دائمًا، وذلك منذ أن بدأت البطولة عام 1957.

وتحظى بطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب كبير من الغرائب والعجائب التي تتميز بها القارة السمراء.

وترتبط قارة أفريقيا، بأغرب الأحداث والوقائع في كرة القدم، حيث كانت البطولة الأكبر في القارة، شاهدة على العديد من القصص الغريبة.

وينشر يلا كورة، سلسلة حول أغرب القصص في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي انطلقت قبل 70 عامًا.

انسحابات بسبب مانديلا

من أبرز انسحابات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حدثت في نسخة 1996، التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

وحصلت جنوب أفريقيا، على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، لأول مرة بعد عودتها للساحة القارية إثر نهاية حقبة نظام الفصل العنصري.

وكان منتخب نيجيريا، هو بطل الانسحاب هذه المرة، حيث إنه قرر عدم المشاركة في البطولة، رغم امتلاكه جيل ذهبي كان يضم جاي جاي أوكوتشا، ونوانكو كانو، وإيمانويل أمونيكي، ودانييل أموكاشي.

منتخب نيجيريا، كان المنتخب الأقوى في القارة حينها؛ حيث إنه توج بلقب كأس الأمم الأفريقية نسخة 1994، لكنه قرر الانسحاب من نسخة 96؛ لأسباب سياسية.

وجاء انسحاب نيجيريا وقتها؛ بسبب خلاف سياسي بين الرئيس النيجيري ساني أباشا والزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا.

وقرر الاتحاد الأفريقي وقتها منع منتخب نيجيريا من المشاركة في النسخة التالية 1998.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 18 يناير ا2026 بالمغرب.