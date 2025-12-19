أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم عبر بيان رسمي، يوم الجمعة، عن استبعاد المهاجم سيباستيان هالر، من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية "المغرب 2025".

وتعرض المهاجم الإيفواري لإصابة في أوتار الركبة أثناء مشاركته مع فريق أوتريخت، على صعيد بطولة الدوري الهولندي، يوم الأحد الماضي.

ويخضع بطل أفريقيا عام 2023 للعلاج، منذ انضمامه إلى منتخب الأفيال في معسكرهم التدريبي المقام في مدينة ماربيا، بإسبانيا.

استبعاد هالر من قائمة كوت ديفوار قبل أمم أفريقيا

وأعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، إنه لا يزال ينتظر نتائج الاختبارات قبل اتخاذ أي قرار بشأن إمكانية مشاركة اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

واستقر الاتحاد الإيفواري على استدعاء المهاجم إيفان جيساند، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، من أجل تعويض غياب هالر.

يذكر أن هالر كان قد غاب عن افتتاحية كأس أمم أفريقيا 2023 بسبب إصابة في الكاحل، لكنه عاد إلى كتيبة الأفيال في مراحل خروج المغلوب، وسجل هدف الفوز في مباراتي نصف النهائي والنهائي، لتُتوّج بلاده باللقب.

ويمثل هذا الخبر مفاجأة صادمة للمنتخب الإيفواري، الذي سيدافع عن لقبه بدون مهاجم مخضرم، في رحلة أمم أفريقيا التي تبدأ يوم 21 من ديسمبر الجاري، وحتى 18 من يناير 2026.

ويستهل منتخب ساحل العاج مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2025 يوم 24 ديسمبر بمواجهة موزمبيق، ويتواجد ضمن مجموعة تضم منتخبي الجابون والكاميرون.