ملاعب أفريقيا (7).. مركب محمد الخامس من "ملاكم فرنسي" لمعقل تاريخي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:59 م 19/12/2025
ملعب محمد الخامس

ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء

تحتضن 9 ملاعب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبل، ويلقي موقع “يلا كورة” نظرة على تلك الملاعب التي ستكون شاهدة على البطولة الأهم في القارة السمراء.

ويعد ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء هو أحد أشهر الملاعب المغربية، التي تعرفها الجماهير المصرية خاصة والعربية عامة، بسبب استضافته العديد من المباريات التاريخية أبرزها في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتصل سعة الملعب إلى 67 ألف متفرج، ومن المقرر أن يستضيف مركب محمد الخامس الرياضي 8 مباريات في بطولة أمم أفريقيا، من بينها مواجهات لمنتخبين عربيين وهما: جزر القمر والسودان، بالإضافة إلى لقاء تحديد المركز الثالث.

كان الملعب قد افتتح لأول مرة عام 1955، باسم مارسيل سردان تكريمًا لذلك الملاكم الفرنسي الشهير، قبل أن يتم تغيير اسمه بعد عام وحيد إلى ملعب الشرف، مع استقلال المغرب.

وحصل الملعب على اسمه الخالي عام 1981، بعدما أصبح السلطان محمد الخامس راعيًا للملعب.

ويمتلك الملعب شعبية كبيرة في المغرب، بسبب موقعه المتميز في الدار البيضاء، لذلك يستضيف مباريات العملاقين الرجاء والوداد.

واستضاف الملعب من قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية، في نسخة عام 1988، حينما فاز المنتخب الكاميروني باللقب على حساب نيجيريا.

وخضع الملعب العريق للعديد من عمليات التطوير والتحديث، التي استمرت لمدة عام تقريبًا، قبل أن يتم افتتاحه مجددًا في أبريل من العام الجاري، بمباراة الديربي بين الرجاء والوداد.

وشهدت عملية تجديد الملعب استبدال مقاعده القديمة ومنصة الصحفيين، مع تحسين أنظمة الصوت ومراقبة الاستاد، مع تعديل مضمار ألعاب القوى، وتحسين بعض الخدمات التقنية، مع تخصيص ممرات لوصول الجماهير.

يضم مركب محمد الخامس كذلك قاعة مغطاة، بسعة 15 ألف شخص، ويحتوي على مركب، فندق ومسبحًا أولمبيًا، بالإضافة لبعض المطاعم والمرافق الطبية.

وكان الملعب قد أغلق في شهر نوفمبر الماضي، من أجل صيانة العشب الطبيعي عن طريق عملية بذر صنف جديد في العشب الشتوي.

مباراة السودان القادمة
كأس الأمم الأفريقية ملعب محمد الخامس ملاعب أمم أفريقيا

