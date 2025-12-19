تمثل بطولة أمم أفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب نقطة فارقة في مسيرة النجم المصري محمد صلاح الذي يبحث عن كتابة المجد مع الفراعنة.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.



وتبدأ المنافسات بلقاء الافتتاح بين المغرب وجزر القمر يوم الأحد المقبل على ملعب الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط.

مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

اللقب الأول لصلاح مع مصر

لا شك أن الهدف الأكبر لأسطورة ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح أن يتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية.

وما زال صلاح يبحث عن اللقب الأول مع مصر، علما أنه صعد إلى نهائيين مع الفراعنة في 2017 و2021 وخسرهما.

ويُمني النجم المصري النفس أن يتوج بالبطولة المقبلة في المغرب، لتجنب لعنة بعض الأساطير الذين لم يتوجوا بلقب أمم أفريقيا مع منتخبات بلادهم مثل دورجبا وأسامواه جيان وأديبايور والحاج ضيوف.

هل يصبح صلاح الهداف التاريخي لمصر؟

يتطلع محمد صلاح أيضا إلى كسر الإنجاز التاريخي لمدربه الحالي في منتخب مصر حسام حسن.

ولا يفصل صلاح (63 هدفا) سوى 6 أهداف حتى ينفرد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر الذي يحتله حسام حسن (68 هدفا).

الهداف التاريخي لمصر في أمم أفريقيا

أمام محمد صلاح إنجاز آخر، حيث تسجيل 6 أهداف سيجعله الهداف التاريخي لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

ويحتل حسن الشاذلي صدارة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف لمصر في أمم أفريقيا برصيد 12 هدفا، ويليه حسام حسن بـ11 هدفا، بينما يمتلك صلاح 7 أهداف.