معلق مباراة مصر ضد زيمبابوي في افتتاحية أمم أفريقيا 2025

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:03 م 19/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لبداية مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقرر إقامتها في المغرب وذلك بمواجهة زيمبابوي.

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات أمم أفريقيا في نسختها الـ35 يوم الأحد المقبل (21 ديسمبر) وستستمر حتى 18 يناير المقبل.

ويشارك منتخب مصر في أمم أفريقيا ضمن المجموعة الثانية بجوار زيمباوي، أنجولا، وجنوب أفريقيا.

طالع مجموعات بطولة أمم أفريقيا من هنا

موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي

تقام مباراة مصر ضد زيمبابوي في الجولة الافتتاحية من أمم أفريقيا على ملعب أغادير.

وتنطلق أحداث مباراة مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل.

للتعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى في أمم أفريقيا اضغط هنا

المعلق والقناة الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لبطولة أمم أفريقيا عن إذاعة مباراة مصر وزيمبابوي عبر شاشة beIN SPORTS MAX 1.

ويتولى علي محمد علي مهمة التعليق على أحداث مباراة مصر وزيمبابوي.

منتخب مصر مجموعة مصر القناة الناقلة لمباراة مصر موعد مباراه مصر مباريات مصر في أمم أفريقيا مصر ضد زيمبابوي موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي موعد مباراة مصر وزيمبابوي معلق مباراة مصر وزيمبابوي

