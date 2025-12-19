يستعد منتخب مصر لبداية مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقرر إقامتها في المغرب وذلك بمواجهة زيمبابوي.

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات أمم أفريقيا في نسختها الـ35 يوم الأحد المقبل (21 ديسمبر) وستستمر حتى 18 يناير المقبل.

ويشارك منتخب مصر في أمم أفريقيا ضمن المجموعة الثانية بجوار زيمباوي، أنجولا، وجنوب أفريقيا.

موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي

تقام مباراة مصر ضد زيمبابوي في الجولة الافتتاحية من أمم أفريقيا على ملعب أغادير.

وتنطلق أحداث مباراة مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل.

المعلق والقناة الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لبطولة أمم أفريقيا عن إذاعة مباراة مصر وزيمبابوي عبر شاشة beIN SPORTS MAX 1.

ويتولى علي محمد علي مهمة التعليق على أحداث مباراة مصر وزيمبابوي.