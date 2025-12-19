يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، انطلاقة مشوار الفراعنة في نسخة كأس الأمم الأفريقية "المغرب 2025" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقام منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، إلى جانب منتخبات: أنجولا، جنوب إفريقيا، وزيمبابوي.

وينفرد منتخب مصر بالرقم القياسي على صعيد التتويج بكأس الأمم الأفريقية، بواقع 7 ألقاب، بينهم 3 تتويجات متتالية (2006 - 2008 - 2010).

ويأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني على صعيد سجل أبطال القارة، برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، وأخيرًا نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وعلى الرغم من تتويج الفراعنة بـ7 نسخ من "الأميرة السمراء" فإن اللقب السابع والأخير "غانا 2010" يظل محفورًا في أذهان عشاق الساحرة المستديرة.

قصة تتويج منتخب مصر بأمم أفريقيا 2010

قبيل مشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2010 أحاطت الشكوك بحظوظ الفراعنة في التتويج باللقب، ولم يتوقع أكثر المتفائلين تخطيها الدور الأوّل، خاصة بعد تراجع الحالة المعنوية عقب الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2010.

لكن تظل الضربة الأقوى للمنتخب المصري قبيل "كان 2010" ممثلة في غياب أبرز الأسلحة التي كان المدير الفني القدير حسن شحاتة، يعتمد عليها وهي: محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعمرو زكي وأحمد حسام (ميدو).

ورغم ذلك، فقد تحولت الشكوك وأزمة الغيابات إلى حافر لكتيبة الفراعنة من أجل تحقيق نتائج خارقة للعادة في كأس الأمم الأفريقية 2010 التي شهدت تواجد كوكبة رائعة من النجوم.

انطلاقة رائعة من الدور الأول حتى النهائي

افتتح منتخب مصر مشواره في كأس أمم أفريقيا ضمن المجموعة الثالثة، بتحقيق الفوز على منتخب نيجيريا، بثلاثية مقابل هدف، وذلك عقب التأخر المبكر في المباراة.

وحقق المنتخب المصري الفوز خلال الجولتين، الثانية والثالثة، على حساب موزمبيق وبنين، بنفس النتيجة (2-0)، ليعبر رجال حسن شحاتة إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة.

وفي الدور ربع النهائي نجح الفراعنة في إمطار شباك منتخب الكاميرون، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليضربوا موعدًا تاريخيًا مع الجزائر في نصف النهائي.

تظل مباراة مصر ضد الجزائر، في نصف نهائي "كان 2010" عالقة في الأذهان، حيث نجح الفراعنة في الثأر من إقصائهم المثير من المشاركة في كأس العالم 2010 على يد الخُضر.

وانتصر المنتخب المصري على نظيره الجزائري، بأربعة أهداف دون رد، جاءت بتوقيع كل من: حسني عبد ربه، محمد زيدان، محمد ناجي جدو، ومحمد عبد الشافي.

واصطدمت مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالعملاق الغاني، على ملعب "11 نوفمبر" في لواندا، وحققوا الفوز بهدف دون رد، سجله البديل الذهبي محمد ناجي جدو.

أرقام تاريخية مُذهلة

حقّق منتخب مصر عددًا من الأرقام القياسية الهامة في نسخة أمم أفريقيا 2010، بإحراز 6 انتصارات متتالية وتحقيق سجل خالٍ من الهزائم خلال آخر 19 مباراة للفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وأحرز رجال المدرب حسن شحاتة أول انتصار على نيجيريا، منذ عام 1977، علاوة على تحقيق الفوظ الأول أمام الجزائر، خارج الديار، وأخيرًا تجديد التفوق على منتخب الكاميرون، في الدور ربع النهائي.

بفوزها بأمم أفريقيا 2010 يكون منتخب مصر قد نال لقبه الثالث تواليًا والسابع في التاريخ، بقيادة المعلم حسن شحاتة، الذي أصبح أول مدرب يحقق 3 ألقاب قارية على التوالي، وهو الرابع للثنائي، أحمد حسن وعصام الحضري.

ونال نجم خط الوسط، أحمد حسن، جائزة أفضل لاعب للمرة الثانية بعد عام 2006، فيما انتزع عصام الحضري جائزة أفضل حارس مرمى للمرة الثالثة تواليًا، وأخيرًا حاز محمد ناجي "جدّو" لقب هداف البطولة (5 أهداف).

محمد ناجي "جدو".. البديل الذهبي

خطف محمد ناجي "جدو" الأنظار مع مهاجم منتخب مصر بشكل لافت في كأس الأمم الأفريقية 2010، وساهم بشكل فعّال في التتويج باللقب السابع.

جدو سجل 5 أهداف أمام منتخبات نيجيريا وموزمبيق فى دور المجموعات، علاوة على الكاميرون والجزائر فى ربع ونصف النهائى، حتى النهائي المثير أمام غانا.

والملاحظ أن الأهداف الخمسة لـ"جدو" جاءت في غضون مشاركته عبر 168 دقيقة فقط مع مصر، ليحصد لقب "البديل الذهبي" عن جدارة واستحقاق.