كلام فى الكورة
بعد شائعات كيروش.. اتحاد الكرة ينفي التعاقد مع مدير فني جديد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:08 م 19/12/2025
اتحاد الكرة

اتحاد الكرة المصري

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، ما تردد حول التعاقد مع أحد المدربين لقيادة منصب المدير الفني للجبلاية خلفًا لعلاء نبيل.

وتقرر رحيل علاء نبيل من منصب المدير الفني لاتحاد الكرة بنهاية شهر ديسمبر الجاري.. طالع التفاصيل من هنا.

وانتشرت أنباء كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن نية اتحاد الكرة في التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لتولي منصب المدير الفني للجبلاية.

وسبق وأن تولى كيروش تدريب منتخب مصر الأول في فترة سابقة بين سبتمبر 2021 حتى أبريل 2022.

وقال مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم إن الاتحاد ينفي نفيًا قاطعًا ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن التعاقد مع أحد المدربين لتولي منصب مدير فني للاتحاد.

وأضاف أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة جملةً وتفصيلًا.

وأكد الأمين العام لاتحاد الكرة أن تداول مثل هذه الأخبار غير الدقيقة من شأنه إثارة البلبلة والارتباك دون مبرر، داعيًا وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة، والرجوع إلى البيانات والمصادر الرسمية للاتحاد قبل نشر أو تداول أي أخبار، خاصة ما يتعلق بالقرارات الإدارية والفنية.

المجد ينتظره في أمم أفريقيا.. 6 أهداف تفصل صلاح عن إنجازين تاريخيين مع مصر

بين مسؤولية أبوريدة واتهامات طولان وقرار حسام حسن.. لماذا أخفقت مصر في كأس العرب؟

منتخب مصر حسام حسن الاتحاد المصري علاء نبيل كيروش أمم أفريقيا 2025

