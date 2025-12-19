باتت تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في المغرب بين 21 ديسمبر الحالي و18 يناير المقبل.

وستكون أمم 2025 هي النسخة الـ35 من البطولة، والرابعة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا، بينهم المنتخب المصري.

وينافس منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية "المغرب 2025"، إلى جوار منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزامبيا.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، والمواعيد بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا 2025

الأحد 21 ديسمبر 2025

المغرب × جزر القمر - 9 مساء

الإثنين 22 ديسمبر 2025

مالي × زامبيا - 4 عصرا

جنوب أفريقيا × أنجولا - 7 مساء

مصر × زيمبابوي - 10 مساء

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

الكونغو الديمقراطية × بنين - 2:30 ظهرا

السنغال × بوتسوانا - 5 مساء

نيجيريا × تنزانيا - 7:30 مساء

تونس × أوغندا - 10 مساء

الأربعاء 24 ديسمبر 2025

بوركينا فاسو × غينيا الاستوائية - 2:30 ظهرا

الجزائر × السودان - 5 مساء

كوت ديفوار × موزمبيق - 7:30 مساء

الكاميرون × الجابون - 10 مساء