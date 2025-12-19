حيماد عبدلي يعوض عوار في منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، استبعاد لاعب الوسط حسام عوار، نجم الاتحاد السعودي، من قائمة "الخضر" لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، واستدعاء بديله.

وتقام النسخة الـ35 من كأس الأمم في المغرب، في الفترة بين 21 ديسمبر الحالي و18 يناير المقبل.

وكشف الاتحاد الجزائري في بيان رسمي عن استبعاد عوار (27 عاما) من قائمة الجزائر جراء تعرضه لإصابة عضلية، في بيان رسمي اليوم الجمعة.

وأكد الاتحاد الجزائري أن حيماد عبدلي لاعب أنجيه الفرنسي، سيحل بدلا من عوار في قائمة منتخب "ثعالب الصحراء".

وأوضح الاتحاد في بيانه: "تعرض لاعب خط الوسط حسام عوار لآلام عضلية خلال الحصة التدريبية الأخيرة، ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية مساء الخميس، والتي أكدت تعرضه لاصابة".

وأضاف: "وبناء على ذلك تقرر إعفاء اللاعب من المعسكر التحضيري للمنتخب الوطني وغيابه عن المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025".

وأتم: "قرر مدرب المنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش استدعاء اللاعب حيماد عبدلي لتعويض عوار ضمن قائمة (الخضر) استعدادا للاستحقاق القاري المقبل".

وأوقعت القرعة منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة إلى جانب السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.