المغرب ضد جزر القمر.. حقائق مثيرة عن افتتاح أمم أفريقيا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والذي سيجمع بين منتخبي المغرب وجزر القمر.

وتستضيف المغرب نهائيات أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

وتنطلق البطولة بلقاء الافتتاح بين المغرب وجزر القمر يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً على ملعب الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الأولى بجوار مالي وزامبيا وجزر القمر.

حقائق وأرقام قبل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2025

- التقى المنتخبان (المغرب وجزر القمر) في 4 مرات، فاز أسود الأطلس 3 مباريات، وانتهت واحدة بالتعادل.

- منتخب المغرب يشارك في النسخة 20 من النهائيات والخامسة على التوالي منذ 2017، بينما تلعب جزر القمر النسخة الثانية لها بعد ظهورها الأول في 2021 بالكاميرون.

- ستكون هذه المباراة هي الافتتاحية رقم 35 في تاريخ نهائيات أمم أفريقيا، وانتهى لقاء افتتاحي واحد بالتعادل السلبي (جنوب أفريقيا ضد الرأس الأخضر 2013).

- آخر منتخب مضيف للبطولة خسر في افتتاحيته كان بوركينا فاسو 1998 أمام الكاميرون (0–1).

- في القرن الحادي والعشرين، لم يخسر أي مضيف أو مشارك كمضيف في مباراته الافتتاحية، مسجلا 9 انتصارات و6 تعادلات.

- أعلى فوز لمنتخب مضيف في مباراة افتتاحية كان الجزائر 5–1 نيجيريا 1990.

- المباراة الافتتاحية الأكثر تسجيلًا للأهداف من قبل مضيف كانت أنجولا 4–4 مالي 2010 بعد أن كانت متقدمة 4–0.

- مصر هي الدولة الوحيدة المضيفة لكأس الأمم الأفريقية التي خسرت مباراتها الافتتاحية وفازت باللقب، وقد حققت ذلك في عام 1986 بعد هزيمة 1-0 أمام السنغال.

- مباراة جزر القمر تحمل رقم 75 بالنسبة للمغرب في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بشكل عام.

- فازت المغرب في المباراة الافتتاحية في كل من النسخ الثلاث الأخيرة: 2019 و2021 و2023.

- لم يُهزم المنتخب المغربي في آخر 11 مباراة لهم في دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية (9 انتصارات وتعادلان).

- المباراة الافتتاحية التي لعبها جزر القمر في نسخته الأولى عام 2021 خسرها بنتيجة 1-0 أمام الجابون.

- لم يحافظ جزر القمر حتى الآن على نظافة شباكه في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، حيث استقبلت شباكه سبعة أهداف في أربع مباريات.