المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

منافس مصر.. ماريو مارينيكا "الرحالة" يقود أحلام زيمبابوي بخبرة 32 عامًا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:16 م 19/12/2025
ماريان مارينيكا مدرب زيمبابوي

ماريو مارينيكا مدرب منتخب زيمبابوي

يصطدم منتخب مصر بنظيره منتخب زيمبابوي، في بداية مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، حيث يتسلح الأخير بخبرات مدربه الروماني المخضرم ماريو مارينيكا بحثًا عن تحقيق إنجاز تاريخي في مشاركتهم السادسة بالبطولة القارية.

ولم ينجح منتخب زيمبابوي في تخطي دور المجموعات من قبل، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكنه يأمل في كسر تلك العقدة، مع المدرب الروماني ماريو مارينيكا.

وفي المقابل يسعى ماريو لتكرار إنجازاته الأفريقية، بعدما قاد منتخب مالاوي من قبل، للتأهل لدور الـ16 لأول مرة في تاريخه، في يناير عام 2022، قبل الهزيمة وتوديع البطولة على يد منتخب المغرب.

ويمتلك ماريو خبرة طويلة في عالم كرة القدم، تمتد لحوالي 32 عامًا، حيث بدأ مسيرته التدريبية مع فريق ليتون أورينت عام 1993.

وشغل المدرب الروماني عدة أدوار خلال مسيرته سواء في فرق الناشئين أو الشباب، أو العمل ككشاف للمواهب في بعض الأندية، في: رومانيا، إنجلترا وألمانيا، كما شغل ماريو منصب المدير الفني لفريق كيرالا بلاسترز في الهند.

وعمل مارينيكا في أكاديمية ناديي أرسنال وكريستال بالاس في إنجلترا، بالإضافة لتقديم تحليل لأداء المنافسين لمنتخب باراجواي في كأس العالم عام 2006.

ويمتلك المدرب صاحب الـ61 عامًا خبرة واسعة في أفريقيا، مع منتخبي مالاوي وليبيريا، حيث حقق الأخير أعلى قفزة في تصنيف الفيفا في يونيو 2024 خلال فترة تدريبه

وأعلن اتحاد زيمبابوي تعيين ماريو مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، بعقد يمتد لعام وحيد، في شهر نوفمبر الماضي، خلفًا لمايكل نيس، الذي رحل عن منصبه، بعد فشل زيمبابوي في تحقيق أي فوز في تصفيات كأس العالم 2026.

مباراة زيمبابوي القادمة
منتخب زيمبابوي مدرب زيمبابوي مباراة مصر وزيمبابوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg