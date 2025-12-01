يصطدم منتخب مصر بنظيره منتخب زيمبابوي، في بداية مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، حيث يتسلح الأخير بخبرات مدربه الروماني المخضرم ماريو مارينيكا بحثًا عن تحقيق إنجاز تاريخي في مشاركتهم السادسة بالبطولة القارية.

ولم ينجح منتخب زيمبابوي في تخطي دور المجموعات من قبل، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكنه يأمل في كسر تلك العقدة، مع المدرب الروماني ماريو مارينيكا.

وفي المقابل يسعى ماريو لتكرار إنجازاته الأفريقية، بعدما قاد منتخب مالاوي من قبل، للتأهل لدور الـ16 لأول مرة في تاريخه، في يناير عام 2022، قبل الهزيمة وتوديع البطولة على يد منتخب المغرب.

ويمتلك ماريو خبرة طويلة في عالم كرة القدم، تمتد لحوالي 32 عامًا، حيث بدأ مسيرته التدريبية مع فريق ليتون أورينت عام 1993.

وشغل المدرب الروماني عدة أدوار خلال مسيرته سواء في فرق الناشئين أو الشباب، أو العمل ككشاف للمواهب في بعض الأندية، في: رومانيا، إنجلترا وألمانيا، كما شغل ماريو منصب المدير الفني لفريق كيرالا بلاسترز في الهند.

وعمل مارينيكا في أكاديمية ناديي أرسنال وكريستال بالاس في إنجلترا، بالإضافة لتقديم تحليل لأداء المنافسين لمنتخب باراجواي في كأس العالم عام 2006.

ويمتلك المدرب صاحب الـ61 عامًا خبرة واسعة في أفريقيا، مع منتخبي مالاوي وليبيريا، حيث حقق الأخير أعلى قفزة في تصنيف الفيفا في يونيو 2024 خلال فترة تدريبه

وأعلن اتحاد زيمبابوي تعيين ماريو مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، بعقد يمتد لعام وحيد، في شهر نوفمبر الماضي، خلفًا لمايكل نيس، الذي رحل عن منصبه، بعد فشل زيمبابوي في تحقيق أي فوز في تصفيات كأس العالم 2026.