تحدث وينفريد شيفر، المدير الرياضي لمنتخب غانا، والمدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، عن بطولة كأس أمم أفريقيا المرتقبة، التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر ديسمبر الجاري.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

وبدأ "يلا كورة" سلسلة من المقابلات مع المدربين والنجوم الحاليين والسابقين، ممن تركوا بصمة في بطولة كأس أمم أفريقيا، أو على أعتاب الظهور مع المنتخبات أملًا في ملامسة الذهب.

وحاور "يلا كورة" الألماني وينفريد شيفر، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، الذي سبق له التتويج مع الأسود غير المروضة بكأس أمم أفريقيا، ويعمل حاليًا مديرًا رياضيًا للاتحاد الغاني، وساهم في تأهل "البلاك ستارز" إلى كأس العالم.

وإلى نص الحوار:

من هو وينفريد شيفر؟

يُعد وينفريد شيفر أحد أبرز المدربين الألمان الذين تركوا بصمة واضحة في كرة القدم الأفريقية، إذ قاد منتخب الكاميرون للتتويج بكأس أمم أفريقيا عام 2002، قبل أن ينتقل إلى الإمارات حيث تولى أكثر من مهمة.

كيف كان كأس أمم أفريقيا 2002 الذي حققته مع منتخب الكاميرون؟

"كأس الأمم الأفريقية مهم جدًا، مهم جدًا. في عام 2002 كنت مدربًا لمنتخب الكاميرون، وفزت بالكأس في مالي، وأعتقد أنها كانت ضد السنغال عام 2002".

"رأيت جميع اللاعبين، جميع لاعبي الكاميرون، يبكون لأنهم أرادوا إسعاد البلد الأم، الأب، الجدة، الجد، وهذا شيء رائع، وأنا سعيد جدًا جدًا بذلك".

من تراه قادرًا على حمل كأس أمم أفريقيا؟

"أعتقد أن الطرف الأقوى واضح وهو المغرب، فقد قدم المغرب كأس عالم رائعة في قطر، ودائمًا نفس الشيء مع مصر، لكن مصر تنجح فقط عندما يلعب اللاعبون من أجل صلاح، فصلاح مثل ميسي، وعلى اللاعبين أن يعملوا من أجله لأنه هو من يصنع التمريرة الأخيرة، وعندما تفوز مصر، يفوز الجميع، كل اللاعبين، وهذا أمر مهم جدًا جدًا".

"تذكروا الأرجنتين في أعوام 2010 و2014 و2018 و2022، ففي كل مرة كانت هناك مشاكل، لكن في آخر كأس عالم في قطر لعب جميع اللاعبين من أجل ميسي، فأصبحت الأرجنتين بطلة، وكان الجميع أبطالًا، اللاعبون، المدرب، والجميع، وهذا أمر بالغ الأهمية".

كيف تسير الأمور في مهمتك مع منتخب غانا؟

"أنا غير سعيد لأن غانا خرجت قبل أن أوقّع العقد، فقد كانت قد خرجت من التصفيات، الرئيس كورت اتصل بي وطلب مني المساعدة في تصفيات كأس العالم، وطلب مني أن أكون مستشار المدرب ومديرًا رياضيًا".

"ذهبت إلى غانا، وفزنا بكل المباريات، وتعادلنا في مباراة واحدة فقط أمام تشاد، والآن نحن سعداء جدًا، جميع اللاعبين سعداء من أجل البلد ومن أجل حب الوطن، وهذا أمر رائع".

"لدينا لاعبون جيدون وشخصية قوية، ومجموعتنا في كأس العالم جيدة، وتضم إنجلترا وكرواتيا وبنما، ونحن سعداء بالمشاركة في كأس العالم. كأس أفريقيا ليست سهلة، وهي صعبة جدًا، وستشاهدون ذلك، أما في كأس العالم، فنيجيريا خرجت من المنافسة".

"قبل ذهابي إلى غانا كان لدي تواصل مع نيجيريا، لكن المسؤول النيجيري لم يرغب في ذلك، وعيّن مدربًا ألمانيًا جديدًا هو لاباديا، الذي تم تعيينه بعد يوم واحد فقط. الآن غانا في كأس العالم ونيجيريا خارجها، وأعتقد أن الأمر كان مشابهًا في كأس العالم الماضية".

كيف ترى بطولة كأس أمم أفريقيا؟

"أتمنى أن تكون كأس الأمم جيدة جدًا، وعندما تشاهدها وأنت في أوروبا سترى أن بعض أفضل اللاعبين يأتون من أفريقيا، وأن معظم اللاعبين الذين يلعبون في أوروبا يأتون من غانا، وأنا سعيد جدًا بذلك".

"لقد عملت في غانا، وشاهدت العديد من مباريات الدوري، وذهبت إلى الأندية، وتحدثت مع المدربين واللاعبين، وقمت بتحفيز الجميع، واعتقدت أن كل لاعب لديه فرصة للانضمام إلى المنتخب. علينا أن نعمل بجد، وأن نركّز، وأن نمتلك شخصية قوية، وأن نعمل معًا، فالتعاون مهم جدًا".

كيف كانت مهمتك في الإمارات؟

"أود أن أقول إنني غير سعيد بشأن وضع كرة القدم في الإمارات، فآخر مشاركة للإمارات في كأس العالم كانت في إيطاليا، ومنذ ذلك الوقت تغيّر المدربون كثيرًا، وهذه الدول تحتاج إلى مدرب ثابت وإلى عقلية قوية".

"لقد عملت في الإمارات لمدة ثماني سنوات، عملت في الأهلي وحققنا البطولة، وعملت في العين وفزت بثلاث كؤوس، وكنت في بني ياس، وأنا أعرف جيدًا ماذا نحتاج لتحقيق النجاح".

"المشكلة في تصفيات كأس العالم في الإمارات، وفي الأندية، أن المراكز الأساسية غير مستقرة، ولا يمكن بهذه الطريقة بناء منتخب وطني قوي. في فترتي مع العين جاء أفضل لاعب في البلاد من العين، وكان عمره 17 عامًا عندما انضم إلينا، وكان لاعبي، وقد جعلته أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الإماراتية".

"يجب عليكم (المدربون) العمل في الأندية على المراكز الأساسية. لقد تحدثت عن المراكز الأساسية، كل المراكز الأساسية في الأندية تكون للاعبين الأساسيين؟ لا، عليكم العمل مع الشباب، مع الناشئين".

كيف رأيت تغيير مدرب الكاميرون قبل أيام من أمم أفريقيا؟

"لا أعرف لماذا يحتاج صامويل إيتو إلى تغيير المدرب، ولا يوجد تواصل بيننا في الوقت الحالي، وبدون اللاعبين الأساسيين يكون الأمر صعبًا، لكنه يستطيع اكتشاف لاعبين جيدين للمستقبل".

هل منتخب مصر قادر على تحقيق أمم أفريقيا؟

"نعم، منتخب مصر قادر على الفوز بالكأس، وقلت ذلك دائمًا، ولكن فقط عندما تلعب مصر مثل الأرجنتين، فريق يعمل من أجل نجمه. صلاح هو رأس الفريق، يستطيع صنع التمريرة الأخيرة، تغيير المباراة، والفوز بها، وعلى الجميع أن يعملوا من أجله، وعندما تفوز مصر بالكأس يفوز جميع اللاعبين، وليس صلاح وحده، والمغرب في وضع آمن، ويمكنه الفوز أيضًا بالكأس".