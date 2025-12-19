يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لانطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

مصر ترتدي الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا

وأعلن المنتخب المصري رسميًا ارتداء القميص الأحمر والشورت الأبيض في مباراتي زيمبابوي وجنوب أفريقيا المقرر إقامتهما يومي 22 و26 ديسمبر الجاري، ضمن الجولتين الأولى والثانية لدور المجموعات، وفق الاجتماع الفني للمجموعة.

في المقابل، سيرتدي الفراعنة القميص الأبيض والشورت الأسود في مواجهة أنجولا، المقررة يوم 29 ديسمبر، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

وعلى صعيد التحضيرات، خاض منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن أولى تدريباته يوم الخميس على ملعب تغازوت بمدينة أكادير، استعدادًا لمواجهة زيمبابوي، الجولة الأولى للبطولة، والتي تنطلق يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه زيمبابوي، أنجولا، وجنوب أفريقيا.