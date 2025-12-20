المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:44 ص 20/12/2025
منتخب السنغال

منتخب السنغال

كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب أسود التيرانجا أساني دياو، مع فريق كومو الإيطالي، الأسبوع الماضي.

وتعرض أساني دياو للإصابة مع فريقه كومو خلال مباراة روما، والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي الموافق 15 ديسمبر، قبل 3 أيام من التحاقه بمعسكر منتخب السنغال في داكار.

دياو خارج أمم أفريقيا

أعلن المنتخب السنغالي استبعاد أساني دياو، من القائمة التي ستخوض منافسات كأس أمم أفريقيا في المغرب، نظرًا لطبيعة الإصابة التي تعرض لها والتي ستمنعه من تدعيم فريق أسود التيرانجا.

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها الطاقم الطبي لمنتخب السنغال، عن تعرض أساني دياو للإصابة في عضلة الفخذ ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، وهو ما جعل مهمة تواجده في أمم أفريقيا شبه مستحيلة.

وتمنى الاتحاد السنغالي، الشفاء العاجل للاعبه أساني دياو معبرًا عن آماله في عودته إلى الملعب والمشاركة من جديد، في أقرب وقت ممكن.

وخاض أساني دياو 7 مباريات مع فريق كومو الإيطالي، بواقع 349 دقيقة في مختلف المسابقات بالموسم الجاري.

وكان قد استدعى منتخب السنغال، مامادو لامين كامارا، متوسط ميدان نادي نهضة بركان المغربي، لتدعيم قائمة أسود التيرانجا في بطولة كأس أمم أفريقيا، بدلًا من زميله إيلاي كامارا الذي تعرض للإصابة.

