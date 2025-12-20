المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مفارقة الـ6 أهداف وتميمة حظ.. 8 أرقام تكشف كيف تبدأ مصر رحلة أمم أفريقيا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:40 ص 20/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر الأول

يستعد منتخب مصر، لافتتاح مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2025، من بوابة منتخب زيمبابوي، بحثًا عن ترصيع النجمة الثامنة على قميص الفراعنة الأكثر تتويجًا باللقب.

كأس الأمم الأفريقية 2025، من المقرر أن بداية من غد الأحد 21 من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 من شهر يناير لعام 2026 القادم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية خلال كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب منتخبات أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

أرقام مصر في افتتاح كأس أفريقيا

منتخب مصر من المقرر أن يقص شريط مبارياته في كأس الأمم الأفريقية 2025، بملاقاة منتخب زيمبابوي، بعد غد الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يرصد موقع "يلا كورة" أرقام بارزة عن مباراة منتخب مصر الأولى، عبر تاريخ مشاركاته في 26 نسخة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، تأتي على النحو التالي:

- فاز منتخب مصر في مباراته الأولى، 17 مرة، آخرهم ضد زيمبابوي 1-0، في نسخة 2019.

- افتتح كأس الأمم الأفريقية بالتعادل، في 3 مناسبات، آخرهم مع موزمبيق 2-2، في نسخة 2023 الماضية.

- خسر المباراة الأولى في البطولة، 6 مرات، آخرهم على يد نيجيريا 0-1، في نسخة 2021.

- منتخب مصر لم يخسر مباراته الافتتاحية، سوى بفارق هدف واحد، في 5 مباريات، بينما مرة مرة واحدة خسر بفارق هدفين، (1-3) ضد كوت ديفوار، عام 90.

- التقت مصر مع زيمبابوي في افتتاح أمم أفريقيا، مرتين فقط وفاز بهما، الأولى نسخة 2004 (2-1)، والثانية نسخة 2019 (1-0).

- أكبر عدد أهداف في المباراة الأولى: 6 أهداف ضد نيجيريا (نسخة 1963).

- أكبر فارق أهداف في المباراة الافتتاحية: 4 أهداف (إثيوبيا في نسخة 59، الجابون في نسخة 94.

- افتتاح البطولة بـ4 أهداف أو أكثر: 5 مرات، جاءت كما يلي:

نسخة 1963: مصر 6-3 نيجيريا.

نسخة 1959: مصر 4-0 إثيوبيا.

نسخة 1994: مصر 4-0 الجابون.

نسخة 1970: مصر 4-1 غينيا.

نسخة 2008: مصر 4-2 الكاميرون.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية عمر مرموش كأس أمم أفريقيا مران منتخب مصر

