كلام فى الكورة
النجمة الثامنة المستعصية.. مصر تطارد حلم أمم أفريقيا لإنهاء ثاني أطول فجوة زمنية

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:44 م 20/12/2025 تعديل في 03:18 م
منتخب مصر

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لبدء مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستقام بالمغرب، نحو مغامرة جديدة لمواصلة السعي بحثًا عن الحصول على اللقب الثامن تاريخيًا.

كأس الأمم الأفريقية 2025، من المقرر تنطلق أن بداية من غد الأحد 21 من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 من شهر يناير لعام 2026 القادم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية خلال كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب منتخبات أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

البحث عن اللقب مستمر

تاريخ منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، يتضمن بلوغ النهائية في 10 مناسبات، توج خلالهم باللقب 7 مرات، ولا يزال البحث مستمر عن الحصول على الكأس الثامنة في تاريخ الفراعنة.

فوارق زمنية كبيرة، ربما الأبرز فيها تلك التي ظل خلالها منتخب مصر يبحث عن اللقب الثالث، في رحلة استمرت 27 عامًا، تخللها 12 نسخة، منها 3 لم تشارك بها الفراعنة.

حيث إن الفوارق الزمنية التي استغرقها منتخب مصر على مدار ألقابه الـ8 بكأس الأمم الأفريقية تاريخيًا، جاءت على النحو الآتي:

- اللقب الأول والثاني: تواليًا.

- بين اللقب الثاني والثالث: 27 عامًا.

- بين اللقب الثالث والرابع: 12 عامًا.

- بين اللقب الرابع والخامس: 8 أعوام.

- الألقاب من الخامس إلى السابع: تواليًا.

وكان هناك بين اللقبين الثاني والثالث محاولة غير مكتملة في 1962، بينما الآن وصلنا إلى 15 عامًا، ولا يزال البحث جاريًا عن النجمة الثامنة، وسط محاولتين لم يكتملا، الأولى بعد 7 سنوات من اللقب السابع، والثانية بعد 11 عامًا بالتمام والكمال.

لا يزال البحث جاريًا عن النجمة الثامنة في كأس الأمم الأفريقية، بعدما غاب منتخب مصر عن 3 نسخ، ثم تواجد وحضور في 4 نسخ، بين الوصافة والخروج المبكر من دور الـ16، بمرتين لكل سيناريو، بين سنوات 2017 - 2024.

منتخب مصر من المقرر أن يقص شريط مبارياته في كأس الأمم الأفريقية 2025، بملاقاة منتخب زيمبابوي، بعد غد الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

هل تكون نسخة 2025 هي باب عودة منتخب مصر للتتويج بلقب أمم أفريقيا؟

