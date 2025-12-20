منتخب السنغال يعلن وصول نجمه قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا

أعلن المنتخب السنغالي لكرة القدم، انضمام مامادو سار، لاعب ستراسبورج الفرنسي، إلى قائمة أسود التيرانجا، من أجل المشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وتحتضن المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

انضمام مامادو سار لمنتخب السنغال

وكشف حساب السنغال الرسمي على منصة "إكس" عن وصول المدافع الدولي مامادو سار إلى قائمة المنتخب السنغال في طنجة، اليوم السبت، استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويتواجد منتخب السنغال ضمن المجموعة الرابعة بكأس الأممم الأفريقية، إلى جانب كل من: السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.

وكان منتخب السنغال قد أعلن استدعاء مامادو لامين كامارا، متوسط ميدان نادي نهضة بركان المغربي، لتدعيم قائمة أسود التيرانجا بدلًا من زميله إيلاي كامارا الذي تعرض للإصابة.

وأصيب إيلاي كامارا، خلال مباراة فريقه أندرلخت أمام سانت تروند، وأشارت الفحوصات الطبية إلى شكواه من آلام عضلية من الدرجة الثانية على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

علاوة على ذلك تم استبعاد أساني دياو، من القائمة التي ستخوض منافسات كأس أمم أفريقيا في المغرب، نظرًا لطبيعة الإصابة التي تعرض لها والتي ستمنعه من تدعيم منتخب بلاده.

وأوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها الطاقم الطبي لمنتخب السنغال، تعرض أساني دياو للإصابة في عضلة الفخذ ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، وهو ما جعل مهمة تواجده في أمم أفريقيا شبه مستحيلة.