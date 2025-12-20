المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

منتخب السنغال يعلن وصول نجمه قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

03:11 م 20/12/2025
مامادو سار

مامادو سار

أعلن المنتخب السنغالي لكرة القدم، انضمام مامادو سار، لاعب ستراسبورج الفرنسي، إلى قائمة أسود التيرانجا، من أجل المشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وتحتضن المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

انضمام مامادو سار لمنتخب السنغال

وكشف حساب السنغال الرسمي على منصة "إكس" عن وصول المدافع الدولي مامادو سار إلى قائمة المنتخب السنغال في طنجة، اليوم السبت، استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويتواجد منتخب السنغال ضمن المجموعة الرابعة بكأس الأممم الأفريقية، إلى جانب كل من: السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.

وكان منتخب السنغال قد أعلن استدعاء مامادو لامين كامارا، متوسط ميدان نادي نهضة بركان المغربي، لتدعيم قائمة أسود التيرانجا بدلًا من زميله إيلاي كامارا الذي تعرض للإصابة.

وأصيب إيلاي كامارا، خلال مباراة فريقه أندرلخت أمام سانت تروند، وأشارت الفحوصات الطبية إلى شكواه من آلام عضلية من الدرجة الثانية على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

علاوة على ذلك تم استبعاد أساني دياو، من القائمة التي ستخوض منافسات كأس أمم أفريقيا في المغرب، نظرًا لطبيعة الإصابة التي تعرض لها والتي ستمنعه من تدعيم منتخب بلاده.

وأوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها الطاقم الطبي لمنتخب السنغال، تعرض أساني دياو للإصابة في عضلة الفخذ ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، وهو ما جعل مهمة تواجده في أمم أفريقيا شبه مستحيلة.

منتخب السنغال كأس أمم أفريقيا مامادو سار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
تشيلسي

تشيلسي

73

تبديل لصالح نيوكاسل بخروج نيك فولتماده ودخول يوان ويسا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg