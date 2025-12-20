المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
قد تشمل مصر.. قنوات مجانية تنقل مباريات أمم أفريقيا.. ومواجهات مرتقبة بالجولة الأولى

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:38 م 20/12/2025
كأس الأمم الأفريقية

يتواصل العد التنازلي على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في المغرب، بمشىاركة منتخب مصر، بالنسخة السادسة والثلاثين تاريخيًا من المسابقة القارية. 

كأس الأمم الأفريقية 2025، من المقرر تنطلق أن بداية من غد الأحد 21 من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 من شهر يناير لعام 2026 القادم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية خلال كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب منتخبات أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

مباريات كأس أمم أفريقيا

تشهد الجولة الأولى من النسخة الـ36، مواجهات مرتقبة ومتفاوتة القوة، حيث تأتي مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا، بالجولة الافتتاحية كما يلي:

المغرب ضد جزر القمر، الساعة 9 مساء غد الأحد.

مالي ضد زامبيا، الساعة 4 مساء بعد غد الإثنين.

جنوب أفريقيا ضد أنجولا، الساعة 7 مساء بعد غد الإثنين.

مصر ضد زيمبابوي، الساعة 10 مساء بعد غد الإثنين.

الكونغو الديمقراطية ضد بنين، الساعة 2:30 مساء الثلاثاء.

السنغال ضد بوتسوانا، الساعة 5 مساء الثلاثاء.

نيجيريا ضد تنزانيا، الساعة 7:30 مساء الثلاثاء.

تونس ضد أوغندا، الساعة 10 مساء الثلاثاء.

بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية، الساعة 2:30 مساء الأربعاء.

الجزائر ضد السودان، الساعة 5 مساء الأربعاء.

كوت ديفوار ضد موزمبيق، الساعة 7:30 مساء الأربعاء.

الكاميرون ضد الجابون، الساعة 10 مساء الأربعاء.

طالع كل مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية مــن هــنــا

القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية

مباريات كأس الأمم الأفريقية لن تذاع عبر قنوات مفتوحة، حيث تملك شبكة Bein Spots حقوق بثها فضائيًا، في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

إلا أن التلفزيون المغربي سيقوم بتغطية مباريات البطولة وبثها محليًا، باعتبارها الدولة المضيفة، كما أن نظيره الجزائري أعلن نقل 15 مواجهة، قد تشمل مباريات منتخب مصر الأبرز في كأس أمم أفريقيا.

ووفق ما يلي، التفاصيل المعلنة حول نقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025، عبر الجزائرية الأولى والتلفزيون المغربي.

طالع كل ما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية مــن هــنــا

القناة الجزائرية تنقل أمم أفريقيا

أعلن التلفزيون الجزائري، بشكل رسمي الأربعاء الماضي، الحصول على حقوق بث 15 مباراة من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

حيث أوضح البيان، نقل المباريات عبر القناة الأرضية الأولى، وتشمل مباريات منتخب الجزائر بالكامل بداية من دور المجموعات، إلى جانب مواجهات الدول العربية الشقيقة وأقوى المباريات الأفريقية المرتقبة.

تغطية التلفزيون المغربي

كشفت تقارير صحفية، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية، ستكون المسئولة عن تغطية بطولة كأس الأمم الأفريقية.

على أن تنقل القناة الأولى المغربية، مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب الرياضية الأرضية، حيث تداولت التقارير إمكانية استقبال البث مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا مباريات منتخب مصر

