كلام فى الكورة
كاف يعلن زيادة القيمة المالية لجائزة بطل كأس الأمم الأفريقية 2025

رائد سمير

كتب - رائد سمير

04:19 م 20/12/2025 تعديل في 04:44 م
كوت ديفوار

كوت ديفوار حامل لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم زيادة القيمة المالية للفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا اليوم، السبت، على هامش افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، غدًا، الأحد.

وقال باتريس موتسيبي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "سنتحدث عن أمر مهم للغاية في هذا اليوم، نحن قررنا زيادة الجائزة المالية لكأس الأمم الأفريقية من 7 إلى 10 ملايين دولار".

وأضاف الجنوب أفريقي: "لذلك البلد الذي سيفوز بكأس الأمم الأفريقية سيحصل على 10 ملايين دولار، نحن قررنا زيادة القيمة".

وأتم باتريس موتسيبي تصريحاته قائلًا: "لقد كانت القيمة المالية لجائزة الفائز 7 ملايين دولار فقط، وهذا القرار سيساهم في أخذ كرة القدم الأفريقية إلى الأمام".

ولم يكشف موتسيبي عن احتمالية زيادة القيمة المالية لبقية المراكز في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في ظل الإعلان السابق عن حصول الوصيف على 4 ملايين دولار، وحصول المتأهلين لنصف النهائي على 2.5 مليون دولار.

وكانت القيمة المالية المُقرر لجوائز بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا الموسم تنص على الأرقام التالية:

البطل: 7 ملايين دولار أمريكي (تم زيادتها رسميًا إلى 10 ملايين دولار)

الوصيف: 4 ملايين دولار أمريكي

المتأهلون لنصف النهائي: 2.5 مليون دولار أمريكي لكل فريق

المتأهلون لربع النهائي: 1.3 مليون دولار أمريكي لكل فريق

دور الـ 16: 800 ألف دولار أمريكي

المركز الرابع في كل مجموعة: 500 ألف دولار أمريكي.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب

