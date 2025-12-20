يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لضربة البداية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي ستقام في المغرب بمواجهة زيمبابوي.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35 في المغرب غدًا الأحد (21 ديسمبر) وستستمر حتى 18 يناير المقبل.

ويبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بأمم أفريقيا.

ويعقد حسام حسن مدرب منتخب مصر واللاعب محمود حسن تريزيجيه مؤتمرا صحفيا، غدًا الأحد، للحديث عن مباراة زيمبابوي.

ويقام المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت القاهرة.

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.