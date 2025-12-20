المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

حسام حسن وتريزيجيه يتحدثان عن مباراة مصر وزيمبابوي في مؤتمر الأحد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:20 م 20/12/2025 تعديل في 04:59 م
حسام حسن ومحمود تريزيجيه - منتخب مصر

حسام حسن ومحمود تريزيجيه - منتخب مصر

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لضربة البداية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي ستقام في المغرب بمواجهة زيمبابوي.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35 في المغرب غدًا الأحد (21 ديسمبر) وستستمر حتى 18 يناير المقبل.

ويبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بأمم أفريقيا.

ويعقد حسام حسن مدرب منتخب مصر واللاعب محمود حسن تريزيجيه مؤتمرا صحفيا، غدًا الأحد، للحديث عن مباراة زيمبابوي.

ويقام المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت القاهرة.

تابع كل جديد عن بطولة أمم أفريقيا 2025 من هنا

طالع جدول مباريات كأس أمم أفريقيا من هنا

جدول مجموعات أمم أفريقيا 2025

مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح تريزيجيه امم افريقيا كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا مجموعة مصر مباريات أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

29

اجمالي التسديدات: مانشستر سيتي 7 - وست هام 0

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg