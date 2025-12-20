أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إقامة بطولة جديدة للمنتخبات في القارة السمراء، تحت اسم "دوري الأمم الأفريقي".

وقال موتسيبي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في الرباط: "قررنا إطلاق بطولة دوري الأمم الأفريقي بالشراكة مع الفيفا بداية من 2029".

وتابع: "لدينا هيكل جديد ومثير للغاية لكرة القدم الأفريقية"، مشيرًا لإقامة البطولة الجديدة كل عام.

وسيتم تقسيم الدول الأفريقية الـ54 المشاركة في إلى 4 مناطق جغرافية لتخفيف أعباء السفر، حيث ستتألف المنطقة الشمالية من 6 دول، بينما ستضم كل من المناطق الغربية والشرقية والوسطى الجنوبية 16 دولة لكلا منها.

وسيلتقي أبطال المناطق الأربعة في المربع الذهبي، في ملاعب يحددها الاتحاد الأفريقي، ومن المتوقع أن تُقام الأدوار النهائية خلال فترتي سبتمبر وأكتوبر الدوليتين الحاسمتين، على أن يُقام النهائي الكبير في نوفمبر.

وتابع: "صُمم دوري الأمم الأفريقية خصيصاً لتعظيم الإمكانات التجارية لكرة القدم الأفريقية، مع توفير منصات ثابتة لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 54 دولة".

وزاد: "بالنسبة لعشاق كرة القدم الأفريقية، يُمثل هذا العصر الجديد نقلة نوعية، فبدلاً من انتظار عامين لبطولة كبرى، سيُتوّج بطل قاري كل عام من خلال دوري الأمم".

وأوضح موتسيبي أن مباريات بطولة دوري الأمم بين منتخبات القارة السمراء، ستقام خلال فترات التوقف الدولي المعتمدة في أجندة الفيفا.

وأتم: "تضمن هذه الخطوة استمرار تنافسية كرة القدم الأفريقية واستقرارها المالي، والأهم من ذلك، توافقها مع أجندة كرة القدم العالمية".