هيمنة الفراعنة ومساهمات صلاح.. أرقام مثيرة عن مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:51 م 20/12/2025 تعديل في 05:32 م
منتخب مصر

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لبداية مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقرر إقامتها في المغرب وذلك بمواجهة زيمبابوي.

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات أمم أفريقيا في نسختها الـ35 غدا الأحد (21 ديسمبر) وستستمر حتى 18 يناير المقبل.

ويشارك منتخب مصر في أمم أفريقيا ضمن المجموعة الثانية بجوار زيمباوي، أنجولا، وجنوب أفريقيا.

وتقام مباراة مصر ضد زيمبابوي على ملعب أغادير في العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل.

أرقام وحقائق قبل مباراة مصر وزيمبابوي

- المواجهة القادمة ستكون رقم 14 بين المنتخبين بجميع البطولات، وتهيمن مصر بفوز 8 مباريات، وحسم التعادل 4 لقاءات، وفوز زيمبابوي مرة واحدة.

- التقى المنتخبان مرتين في المباريات الافتتاحية لبطولتي 2004 و2019، وكلاهما فاز بهما منتخب مصر.

- مصر لم تخسر في آخر 10 مباريات لها ضد زيمبابوي (7 انتصارات و3 تعادلات).

- واجه حسام حسن، المدرب الحالي لمنتخب مصر، منتخب زيمبابوي 4 مرات كلاعب، فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر واحدة.

- يحمل منتخب مصر رقما قياسيا بلغ 111 مباراة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، فاز في 60 منها وسجل 175 هدفاً.

- سجل مصر في المباراة الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية هو 26 مباراة، 17 فوزاً، 3 تعادلات، 6 هزائم (معدل فوز 67%)، لقد خسرت مباراتها الافتتاحية في نسخة 2021 أمام نيجيريا، وهي آخر هزيمة لهم في المباراة الافتتاحية.

- لم تخسر مصر سوى مباراة واحدة من آخر 22 مباراة لها في دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية (فازت في 14 مباراة وتعادلت في 7).

- سجل محمد صلاح 7 أهداف في كأس الأمم الأفريقية وقدم أربع تمريرات حاسمة، مساهما بشكل مباشر في 11 هدفا.

- أحرز صلاح هاتريك عندما فازت مصر على زيمبابوي 4-2 في تصفيات كأس العالم 2014.

- يشارك منتخب زيمبابوي للمرة السادسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية (لعبوا 15 مباراة، فاز في 3، وتعادل في اثنتين، وخسر 10).

- لم يسبق لمنتخب زيمبابوي الفوز في المباراة الافتتاحية له بكأس الأمم الأفريقية (تعادل 1، خسر 4).

- لم يسبق لزيمبابوي أن حافظت على نظافة شباكها في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وكانت أثقل هزيمة لهم هي الخسارة 4-0 أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2019.

- قد يصبح نوليدج موسونا أول لاعب زيمبابوي يشارك في 4 بطولات لكأس الأمم الأفريقية.

