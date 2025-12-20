المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موتسيبي يعلن إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:03 م 20/12/2025 تعديل في 05:11 م
كأس أمم أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تغيير نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية، لتقام البطولة كل 4 سنوات.

وأوضح موتسيبي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم في الرباط، أنه سيتم إقامة البطولة كل 4 سنوات، بداية من نسخة عام 2028.

وأضاف: "يجب أن يكون التقويم العالمي أكثر تزامنًا وتناغمًا بشكل ملحوظ".

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية في تنزانيا وكينيا وأوغندا عام 2027، ثم ستقام نسخة آخرى في العام التالي 2028، لكن لم يتم تحديد البلد المضيف لتلك النسخة حتى الآن.

وأشار رئيس "كاف" إلى أن القرار اتُخذ بالتنسيق مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو والأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ماتياس جرافستروم.

كانت البطولة تُقام كل عامين منذ عام 1968، باستثناء ما حدث عند إقامة نسختي 2012 و2013، وستقام النسخ المقبلة في نفس الأعوام التي تشهد إقامة كأس أمم أوروبا "اليورو".

كأس الأمم الأفريقية كاف موتسيبي

