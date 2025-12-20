المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
من أوروبا إلى المغرب.. 20 موهبة شابة تستحق المتابعة في كأس الأمم الأفريقية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:52 م 20/12/2025 تعديل في 06:27 م
شمس الدين طالبي

النجم المغربي الشاب شمس الدين طالبي

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء الأحد المقبل في المغرب، وسط ترقب كبير لمتابعة النجوم الكبار، إلى جانب جيل جديد من اللاعبين الشباب الساعين لفرض أسمائهم على الساحة القارية والدولية.

سلط موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي الضوء في تقرير خاص على 20 نجمًا صاعدًا يتوقع أن يكون لهم دور بارز خلال النسخة المقبلة من البطولة، سواء عبر التألق لأول مرة أو تأكيد ما قدموه مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال الفترة الماضية.

ويبرز في القائمة عدد كبير من اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى، خاصة الدوري الألماني، إلى جانب مواهب تمثل منتخبات عربية وأفريقية تطمح لتحقيق إنجازات لافتة في المغرب.

تابع آخر أخبار ومستجدات كأس الأمم الإفريقية 2025 من هنا

وجاءت قائمة المواهب الصاعدة على النحو التالي:

نوح صادقي – منتخب الكونغو الديمقراطية – سندرلاند

شمس الدين طالبي – منتخب المغرب – سندرلاند

يان ديوماندي – منتخب ساحل العاج – لايبزيج

كريستيان كوفان – منتخب الكاميرون – باير ليفركوزن

إبراهيم مازا – منتخب الجزائر – باير ليفركوزن

سيرياكي إيري – منتخب بوركينا فاسو – فرايبورج

إسماعيل الغربي – منتخب تونس – أوجسبورج

نوها ليمينا – منتخب الجابون – إيفردون

إيبينيزر أكينسانميرو – منتخب نيجيريا – بيزا (معار من إنتر ميلان)

شاندري كامبل – منتخب جنوب أفريقيا – كلوب بروج

ريليبوهيل موفوكينج – منتخب جنوب أفريقيا – أورلاندو بايرتس

نجالايل موكاو – منتخب الكونغو الديمقراطية – ليل

مامادو سار – منتخب السنغال – ستراسبورج

ترافيس موتيابا – منتخب أوغندا – الصفاقسي

أرسين كواسي – منتخب بوركينا فاسو – لوريان

كريست إيناو أولاي – منتخب ساحل العاج – طرابزون سبور

مامادو دومبيا – منتخب مالي – واتفورد

كارلوس باليبا – منتخب الكاميرون – برايتون

إلياس بن صغير – منتخب المغرب – باير ليفركوزن

كأس الأمم الأفريقية

