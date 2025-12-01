المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نجم زيمبابوي ينسحب من معسكر المنتخب قبل مواجهة مصر

رائد سمير

كتب - رائد سمير

06:51 م 20/12/2025 تعديل في 06:56 م
أندي رينوموتا - لاعب منتخب زيمبابوي

أعلن أندي رينومهوتا، لاعب ريدينج الإنجليزي خروجه من معسكر منتخب زيمبابوي، قبل مواجهة مصر، في أولى مباريات الفريقين، ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره زيمبابوي في العاشرة مساء بعد غدٍ الإثنين، على ملعب أدرار في أغادير، لحساب منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

وكتب أندي رينومهوتا عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: "أود إبلاغ الجمهور بأنني اضطررت للانسحاب من معسكر المنتخب الوطني الزيمبابوي، اعتبارًا من الآن، بسبب ظرف عائلي طارئ يتطلب مني كامل اهتمامي الشخصي".

وأضاف: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لغيابي عن بطولة بهذا الحجم، لطالما كان تمثيل زيمبابوي على أعلى مستوى مصدر فخر لي، وبينما كنت ملتزمًا تمامًا بهذه الفرصة، إلا أن توقيت هذا الظرف العائلي يجعلني غير قادر نفسيًا على تقديم أفضل ما لدي للفريق".

وتابع: "لم يُتخذ هذا القرار باستخفاف.. ما زلت ملتزمًا تمامًا بالمنتخب الوطني، وأتطلع للعودة إلى مهامي بمجرد حلّ المسألة العائلية، وأرجو احترام خصوصيتي وخصوصية عائلتي خلال هذه الفترة".

وأتم أندي رينومهوتا تصريحاته قائلًا: "أتمنى لزملائي في الفريق وللجهاز الفني بأكمله كل التوفيق في البطولة.. سأدعمهم بكل إخلاص، وأدعو الله أن يحقق منتخب زيمبابوي الفوز باللقب.. أود أن أشكر الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم على الفرصة والدعم الذي قدموه لي".

ولم ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي عن بديل لرينومهوتا، مما يترك خياراته في خط الوسط أمام 5 لاعبين فقط، هم مارفيلوس ناكامبا، وجونا فابيش، وبروسبر باديرا، وتاواندا تشيريوا، ونوليدج موسونا.

ويتواجد منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يفتتح مشواره بمواجهة مصر، ثم أنجولا، ثم جنوب أفريقيا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة زيمبابوي القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب زيمبابوي

