فتح الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم الباب أمام عودة أندي رينومهوتا، نجم المنتخب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد انسحابه من المعسكر، خلال الساعات الماضية.

وكان أندي رينومهوتا قد أعلن انسحابه من معسكر منتخب زيمبابوي في المغرب، لظروف عائلية خاصة، فيما لم يعلن ماريو مارينيكا، المدير الفني للفريق استدعاء أي لاعب آخر بدلًا منه.

وجاء في بيان رسمي من الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم: "يُعلن الاتحاد أن لاعب المنتخب الوطني الزيمبابوي للرجال، آندي رينوموتا، طلب الإعفاء من معسكر المنتخب الحالي لظروف عائلية خاصة".

وأضاف: "بعد التشاور مع اللاعب، وافق الجهاز الفني واتحاد الكرة على الطلب بما يخدم مصلحة جميع الأطراف، ويُعرب الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم عن احترامه ودعمه لقرار اللاعب، ويُثمن الطريقة المهنية التي تم بها التعامل مع الأمر".

وأتم الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم بيانه: "يبقى آندي رينوموتا ضمن قائمة المنتخب الأول، ويتطلع الاتحاد إلى عودته فور انتهاء هذه الظروف، ويرجو اتحاد الكرة احترام خصوصية اللاعب وعائلته خلال هذه الفترة".

ويواجه منتخب زيمبابوي نظيره مصر في العاشرة مساء بعد غدٍ الإثنين، على ملعب أدرار في مراكش، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

ويتواجد منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، إذ يفتتح مشواره بمواجهة مصر، ثم أنجولا، ثم جنوب أفريقيا.

