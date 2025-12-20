المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الكشف عن ملامح نظام بطولة دوري الأمم الأفريقية "الجديدة"

رائد سمير

كتب - رائد سمير

08:12 م 20/12/2025 تعديل في 08:20 م
باتريس موتسيبي

باتريس موتسيبي - رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

كشفت تقارير صحفية خارجية عن تفاصيل بطولة دوري الأمم الأفريقية، التي أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تدشينها، بعد قرار إقامة بطولة كأس الأمم كل 4 أعوام، بدلًا من عامين.

ونقلت صحيفة البطولة المغربية تصريحات لباتريس موتسيبي يكشف من خلالها ملامح بطولة دوري الأمم الأفريقية، في إطار التغييرات الكبرى التي شهدها جدول المسابقات الأفريقية.

وأوضح موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في المغرب، اليوم السبت، على هامش الاستعداد لانطلاق نهائيات كأس الأمم الأفريقية، أن المسابقة الجديدة ستنطلق رسميًا بعد نهاية كأس العالم للأندية المقررة سنة 2029.

وأشار رئيس كاف إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وعددها 54 اتحادًا، سيتم توزيعها على 4 مناطق جغرافية، حيث تتنافس منتخبات كل منطقة فيما بينها من أجل تحديد بطلها.

وأضاف الجنوب أفريقي أن أبطال المناطق الأربع سيبلغون المرحلة النهائية، التي ستُقام في شكل دورة مجمعة خلال شهر نوفمبر، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن الدولة المستضيفة لهذه المرحلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن البطولة ستُنظم بشكل دوري كل عامين.

وتشبه بطولة دوري الأمم الأفريقية نظيرتها في أوروبا، التي انطلقت عام 2018، وتُقام خلال فترات الأجندة الدولية، التي لا تشهد بطولات كبرى مثل كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية، أو تصفيات البطولات الكبرى، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التنافس القاري وضمان مباريات قوية ومنتظمة للمنتخبات.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة مصر القادمة
