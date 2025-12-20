المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رائد سمير

كتب - رائد سمير

08:33 م 20/12/2025
منتخب مصر للمحليين

مباراة مصر وجنوب أفريقيا في تصفيات كأس أفريقيا للمحليين

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلغاء بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين، وذلك في إطار التغييرات الكبرى التي شهدها جدول المسابقات الأفريقية.

ونقلت صحيفة البطولة المغربية عن باتريس موتسيبي تصريحات تفيد بأن قرار تدشين بطولة دوري الأمم الأفريقية، سيترتب على إثره إلغاء بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وكانت بطولة أفريقيا للمحليين تُقام كل عامين، حيث انطلقت نسختها الأولى في عام 2009، وشكّلت منصة خاصة للاعبين الناشطين داخل القارة.

وذكرت صحيفة البطولة: "من المنتظر أن يثير هذا القرار نقاشًا واسعًا في الأوساط الكروية الأفريقية، لما يحمله من انعكاسات مباشرة على المنافسات المحلية، وبرمجة البطولات القارية، إلى جانب تأثيره على مسار تطوير كرة القدم في القارة".

وأوضح الجنوب أفريقي أن بطولة دوري الأمم الأفريقية الجديدة ستنطلق رسميًا بعد نهاية كأس العالم للأندية المقررة سنة 2029، مُشيرًا إلى أن الدول الأعضاء في كاف، وعددها 54 اتحادًا، سيتم توزيعها على 4 مناطق جغرافية، حيث تتنافس منتخبات كل منطقة فيما بينها من أجل تحديد بطلها.

وأتم باتريس موتسيبي في التصريحات التي نقلتها الصحيفة نفسها قائلًا: "أبطال المناطق الأربع سيبلغون المرحلة النهائية، التي ستُقام في شكل دورة مجمعة خلال شهر نوفمبر، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن الدولة المستضيفة لهذه المرحلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن البطولة ستُنظم بشكل دوري كل عامين".

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

كاف موتسيبي

