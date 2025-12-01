المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
محمد الشيبي: مواجهة جزر القمر مفتاح التتويج بكأس أفريقيا

رائد سمير

كتب - رائد سمير

08:49 م 20/12/2025
محمد الشيبي لاعب منتخب المغرب

محمد الشيبي - لاعب منتخب المغرب

أكد محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب المغرب أن الفوز على جزر القمر في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2025، سيكون مفتاح التتويج بالبطولة.

ويواجه منتخب المغرب نظيره جزر القمر في التاسعة مساء غدًا، الأحد، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها على 9 ملاعب بالمغرب، وبمشاركة 24 فريقًا.

وقال محمد الشيبي في تصريحات لصحيفة البطولة المغربية: "كأس الأمم الأفريقية المقبلة ستكون في بلدنا، ونحن واعون بالمسؤولية، ومركزون على هدف واحد".

وأتم محمد الشيبي تصريحاته التي جاءت على هامش مران الفريق الختامي قبل مواجهة الغد قائلًا: "نعلم أن مباراة جزر القمر ستكون هي مفتاح البطولة، لذا، يجب أن نكون جاهزين لها".

ويتواجد الظهير الأيمن لبيراميدز في قائمة منتخب المغرب المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ويزامله في ذلك المركز، أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، إذ يفتتح مشواره بمواجهة جزر القمر، ثم مالي، ثم زامبيا.

