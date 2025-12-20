تعد بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي انطلقت عام 1957، واحدة من أكثر البطولات القارية إثارة وتشويقاً، بفضل أسلوبها الهجومي الجريء والمفتوح.

على مر تاريخها، شهدت مواجهات هزت الشباك بغزارة، جسدت روح كرة القدم الأفريقية المليئة بالمهارة والمفاجآت.

هذه المباريات ليست مجرد نتائج، بل قصص عن تألق فردي وهيمنة جماعية، رسخت أسماء أساطير مثل لوران بوكو، رابح ماجر، صامويل إيتو، وإميليو نسوي في ذاكرة الجماهير.

يستعرض هذا التقرير أبرز المباريات الأعلى تسجيلاً للأهداف، مرتبة حسب العدد الإجمالي للأهداف (مع التركيز على تلك التي شهدت 7 أهداف فما فوق)، مستنداً إلى السجلات التاريخية للبطولة.

1 - مصر 6-3 نيجيريا (كأس الأمم الأفريقية 1963) - 9 أهداف

تبقى هذه المواجهة في دور المجموعات الأعلى تهديفاً في تاريخ البطولة.

قدم "الفراعنة" عرضاً هجومياً يعكس حماس السنوات الأولى للبطولة، ولا يزال هذا الفوز التاريخي رمزاً للإثارة الأفريقية بعد أكثر من ستة عقود.

2 - ساحل العاج 6-1 إثيوبيا (كأس الأمم الأفريقية 1970) - 7 أهداف

أحد أبرز العروض الهجومية في تاريخ البطولة، حيث اكتسح "الأفيال" المنتخب الإثيوبي.

خطف لوران بوكو الأضواء بتسجيله خمسة أهداف (رقم قياسي فردي في مباراة واحدة لا يزال صامداً)، متجاوزاً المدافعين بقوة ودقة مذهلة.

رسخ هذا الأداء مكانة بوكو كأحد أعظم المهاجمين الأفريقيين، ويحتفل به كلحظة فارقة في سيطرة ساحل العاج.

3 - أنجولا 4-4 مالي (كأس الأمم الأفريقية 2010) - 8 أهداف

أكثر المباريات درامية في العصر الحديث، في دور المجموعات. تقدمت أنجولا (المستضيفة) 4-0 بفضل فلافيو (هدفان) ومانوتشو، لكن مالي عادت بشكل مذهل بقيادة سيدو كيتا (هدفان) وفريدريك كانوتيه.

انتهت بتعادل مثير، مجسدة عنصر المفاجأة والإصرار في كرة القدم الأفريقية.

4 - الكاميرون 5-3 زيمبابوي (كأس الأمم الأفريقية 2004) - 8 أهداف

عودة درامية لـ"الأسود غير المروضة" في دور المجموعات.

تقدمت زيمبابوي مبكراً بهدف بيتر ندلوفو، لكن الكاميرون ردت بسلسلة أهداف من باتريك مبوما وموديست مبامي.

حافظت على تقدمها رغم محاولات الخصم، في مباراة حافلة بالإثارة والعمقق الهجومي.

5 - الجزائر 5-1 نيجيريا (كأس الأمم الأفريقية 1990) - 6 أهداف

فوز ساحق لـ"محاربي الصحراء" على أرضهم، بقيادة رابح ماجر (هدفان).

أضاف جمال مناد هدفين، مؤكداً سيطرة الجزائر التي توجت باللقب لاحقاً.

رغم هدف جاي جاي أوكوتشا الوحيد لنيجيريا، برز الأداء الجزائري كرمز للبراعة الهجومية.

6 - الكاميرون 5-2 الكونغو الديمقراطية (كأس الأمم الأفريقية 1972) - 7 أهداف

في مباراة تحديد المركز الثالث، أنهى الكاميرون البطولة بعرض قوي، اخترق دفاع الخصم مراراً.

أعلن هذا الفوز عن صعود الكاميرون كقوة قارية، ويذكر كهدف مبكر من ركلة جزاء ساهم في إعلان هيمنتها المستقبلية.

7 - مصر 4-2 الكاميرون (كأس الأمم الأفريقية 2008) - 6 أهداف

استهلت مصر دفاعها عن اللقب بفوز حاسم في دور المجموعات، تألق فيه محمد زيدان (هدفان).

مهد هذا الانتصار الطريق لتتويج مصر بلقبها الثاني على التوالي، مؤكداً هيمنتها في تلك الحقبة.

8 - غينيا الاستوائية 4-2 غينيا بيساو (كأس الأمم الأفريقية 2023) - 6 أهداف

تألق إميليو نسوي بتسجيله ثلاثية (هاتريك)، أضاف ميراندا هدفاً آخر.

رغم هدف عكسي وآخر متأخر للخصم، قاد نسوي فريقه لفوز مثير، وحصد الحذاء الذهبي للبطولة، محتفلاً بأداء لا ينسى.