يستعد منتخب زيمبابوي لمواجهة منتخب مصر، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، مساء الإثنين المقبل، متسلحًا بموهبته الصاعدة تاديواناشي تشاكوتشيتشي.

ويعد تاديواناشي تشاكوتشيتشي جناح منتخب زيمبابوي هو أصغر لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، حيث يبلغ من العمر 16 عامًا، فهو من من مواليد 1 يونيو 2009.

ويشغل اللاعب الصاعد مركز الجناح الأيمن، والذي أظهر قدراته مع منتخبي تحت 15 و17 عامًا، مما دفع المدرب الروماني ماريو لضمه لقائمة منتخب زيمبابوي الأول.

وشارك تاديواناشي تشاكوتشيتشي في تتويج ناديه سكوتلاند بدوري زيمبابوي الممتاز لأول مرة في تاريخه، حيث سجل هدفين في مباراتين، ومن المحتمل أن يشارك كبديل مع منتخب بلاده في البطولة القارية.

وأثار استدعاؤه لكأس الأمم بعض الجدل في زيمبابوي، إذ لم يلعب سوى سبع مباريات مع الفريق الأول لنادي سكوتلاند، مسجلاً هدفين فقط في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، يوم الإثنين المقبل، الموافق 22 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

