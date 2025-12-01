المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

منافس مصر.. منتخب زيمبابوي يتسلح بأصغر لاعب في أمم أفريقيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:44 م 20/12/2025
تاديواناشي تشاكوتشيتشي

تاديواناشي تشاكوتشيتشي لاعب منتخب زيمبابوي

يستعد منتخب زيمبابوي لمواجهة منتخب مصر، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، مساء الإثنين المقبل، متسلحًا بموهبته الصاعدة تاديواناشي تشاكوتشيتشي.

ويعد تاديواناشي تشاكوتشيتشي جناح منتخب زيمبابوي هو أصغر لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، حيث يبلغ من العمر 16 عامًا، فهو من من مواليد 1 يونيو 2009.

ويشغل اللاعب الصاعد مركز الجناح الأيمن، والذي أظهر قدراته مع منتخبي تحت 15 و17 عامًا، مما دفع المدرب الروماني ماريو لضمه لقائمة منتخب زيمبابوي الأول.

وشارك تاديواناشي تشاكوتشيتشي في تتويج ناديه سكوتلاند بدوري زيمبابوي الممتاز لأول مرة في تاريخه، حيث سجل هدفين في مباراتين، ومن المحتمل أن يشارك كبديل مع منتخب بلاده في البطولة القارية.

وأثار استدعاؤه لكأس الأمم بعض الجدل في زيمبابوي، إذ لم يلعب سوى سبع مباريات مع الفريق الأول لنادي سكوتلاند، مسجلاً هدفين فقط في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، يوم الإثنين المقبل، الموافق 22 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

لمتابعة أخبار كأس الأمم الأفريقية اضغط هنا

ترتيب المجموعات من هنا

جدول المباريات من هنا

مباراة زيمبابوي القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب زيمبابوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
إيفرتون

إيفرتون

0 0
أرسنال

أرسنال

3

تمريرات بين لاعبي أرسنال وسط الملعب للسيطرة على الكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg