موتسيبي: التحكيم الأفريقي سيكون "عالميا" في الكان

أعرب باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن ثقته الكبيرة في التحكيم الأفريقي، وذلك قبل بداية النسخة رقم 35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المُقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وحتى 18 يناير المقبل.

وقال باتريس موتسيبي في تصريحات نقلتها صحيفة البطولة المغربية: "سألتقي بجميع الحكام هذه الليلة، وسأخبرهم كما أقول لهم دائمًا بأنني فخور بهم، هم يمثلون الأفضل في العالم".

وأضاف الجنوب أفريقي: "الاستقلالية والنزاهة والمصداقية أمر مهم جدًا، وما نحبه هو أن كل مباراة ستستخدم فيها تقنية الفيديو".

وتابع: "كما أود أن أشكر فيفا لأن بعض حكامنا من قارة أفريقيا شاركوا في عدد من أكبر البطولات في العالم.. أنا واثق بأن الحكام سيكونون بمستوى عالمي".

وفي سياق متصل، أشاد موتسيبي بالبنية التحتية في المغرب، مؤكدًا أنها تضاهي المعايير العالمية، حيث قال: "أنا فخور بالملاعب والبنية التحتية في المغرب بمستوى عالمي".

وأتم باتريس موتسيبي تصريحاته قائلًا: "كنت فخورًا أيضًا بما قامت به كوت ديفوار في النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية.. هناك أناس هنا قادمون من تنزانيا وكينيا، لكي يتعلموا ويراقبوا البنية التحتية، وهو مصدر إلهام للنسخة التالية في 2027".

ويواجه منتخب المغرب نظيره جزر القمر في التاسعة مساء غدًا، الأحد، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، في الرباط، بافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، إذ يفتتح مشواره بمواجهة جزر القمر، ثم مالي، ثم زامبيا.

