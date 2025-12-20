يحلم اللاعب كارلوس باليبا بالفوز بكأس أمم أفريقيا 2025، مؤكدًا أن منتخب الكاميرون يملك عددًا من اللاعبين الشباب المميزين.

وخاض باليبا 11 مباراة في مسيرته الدولية مع المنتخب الكاميروني، لكنه لم يشارك بعد كأس أمم أفريقيا، حيث ينتظر الظهور الأول في النسخة المقبلة 2025 المقامة بين 21 ديسمبر و18 يناير.

حلم باليبا مع الكاميرون

وقال باليبا في تصريحات لشبكة قنوات "كانال بلس" الفرنسية: "نحن فريق شاب لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع تحدي أكبر الفرق.. هذه أول مشاركة لكثير منا في كأس أمم أفريقيا، لكني أعتقد أن زملائي متحمسون تمامًا مثلي لخوض التجربة الأولى".

وأضاف بشأن حالة التناغم مع زملائه في منتخب الكاميرون: "لدينا انسجام جيد، وأشعر أن المجموعة متحدة جدًا".

قبل أن يختتم صاحب الـ21 عامًا: "لا أطيق الانتظار للبدء، وفخور بتمثيل الكاميرون في كأس أمم أفريقيا، وسأبذل كل جهدي للفوز باللقب من أجل بلدي، وهذا هو حلمي".

وأصبح كارلوس باليبا ضمن العناصر الرئيسية في تشكيل الكاميرون، بفضل تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي بقميص برايتون، إذ يظهر اسمه من حين إلى آخر على طاولة المطلوبين في أندية القمة، كان آخرها مانشستر يونايتد في صيف 2025.

ويشارك المنتخب الكاميروني في كأس أمم أفريقيا 2025 ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كوت ديفوار والجابون وموزمبيق.

