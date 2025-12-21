تقام مساء اليوم الأحد، مباريات عديدة في الدوريات العالمية والأفريقية، لكن قد تنصب الأعين نحو افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب.

وتنطلق مساء اليوم الأحد وبالتحديد في التاسعة مساء مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب المغرب مع جزر القمر ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستبدأ مساء اليوم الأحد، وتنتهي يوم 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

وبعيدا عن أمم أفريقيا، يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره أستون فيلا ضمن مباريات الجولة 17 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي ستختتم مساء الغد الإثنين بمواجهة فولهام ونوتنجهام.

ومن إنجلترا لإسبانيا، يستعد فريق جيرونا لاستضافة فريق أتلتيكو مدريد في الثالثة عصرًا، أما فريق فياريال يلتقي مع برشلونة في الخامسة والربع مساء ضمن مباريات الجولة 17 لبطولة الدوري الإسباني.

وفي ألمانيا ستقام مباراتان ضمن مواجهات الجولة 15 إذ يلتقي بايرن ميونخ مع هايدنهايم، وماينز مع سانت باولي.

للتعرف على مواعيد جميع المباريات اضغط هنا

مواعيد أبرز مواجهات اليوم

كأس الأمم الأفريقية

المغرب × جزر القمر.. التاسعة مساءً.. بي إن سبورت "MAX HD1"

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا × مانشستر يونايتد.. السادسة والنصف مساءً.. بي إن سبورت HD1.

الدوري الإسباني

جيرونا × أتلتيكو مدريد.. الثالثة عصرًا.. بي إن سبورت 3HD.

فياريال × برشلونة.. الخامسة والربع مساءً.. بي إن سبورت 2HD.

الدوري الألماني

هايدنهايم × بايرن ميونخ.. السادسة والنصف مساءً