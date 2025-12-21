المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
21:00
جزر القمر

جزر القمر

جميع المباريات

قبل مباراة المغرب وجزر القمر.. موعد انطلاق وتفاصيل حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:52 ص 21/12/2025
المغرب

حفل افتتاح - صورة أرشيفية

تنطلق مساء اليوم الأحد، مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي ستقام في المغرب، بمواجهة أصحاب الأرض المنتخب المغربي مع جزر القمر في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبدأ مساء اليوم الأحد مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب المغرب مع جزر القمر ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستبدأ مساء اليوم الأحد، وتنتهي يوم 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

تفاصيل حفل الافتتاح

وسبق وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تفاصيل حفل الافتتاح الذي سيسبق المباراة، إذ سيقام في السادسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي علما بأن المباراة ستلعب في الثامنة مساءً على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.

وأوضح أنه سيسبق حفل الافتتاح المباراة الأولى في البطولة، على أن يتم فتح أبواب الملعب ابتداءً من الساعة الثانية ظهرًا، مما يتيح وقتًا كافيًا لإجراءات الأمن ​​وتسهيل الدخول.

كما حثت اللجنة المنظمة المشجعين على احترام التعليمات التنظيمية والأمنية لضمان سير الحدث في أفضل حال.

كما سيشهد حفل الافتتاح أحد أكثر البرامج الترفيهية والتي ستعتمد على الموسيقى والثقافة وعلاقتها بكرة القدم المغربية بشكل عام.

وسيقيم الحفل بعضاً من أكبر الأسماء في الموسيقى الأفريقية والعالمية، مما يهدف إلى تعزيز الوحدة الأفريقية والإبداع والشباب.

ومن المقرر أن يستعرض حفل الافتتاح طاقة المغرب الثقافية من خلال مزيج من الموسيقى الحضرية، والأفرو بيتس، والبوب، والتأثيرات التقليدية.

المغرب جزر القمر حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2025

