تحدث باولو دوارتي، المدير الفني لمنتخب غينيا، عن بطولة كأس أمم أفريقيا المرتقبة، التي ستنطلق غدًا الأحد في المغرب.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

وبدأ "يلا كورة" سلسلة من المقابلات مع المدربين والنجوم الحاليين والسابقين، ممن تركوا بصمة في بطولة كأس أمم أفريقيا، أو على أعتاب الظهور مع المنتخبات أملًا في ملامسة الذهب.

وحاور "يلا كورة" باولو دوارتي، المدير الفني لمنتخب غينيا، الذي سبق له خوض أكثر من تجربة تدريبية في أفريقيا، متحدثًا عن أبرز المرشحين للفوز بكأس الأمم وحظوظ الفراعنة في البطولة المقرر انطلاقها غدًا.

يلا كورة يحاور باولو دوارتي

ما الذي دفعك إلى قبول تدريب منتخب غينيا في هذا التوقيت؟

"كان ذلك بمثابة دعوة، منتخب، منتخب من بين أفضل 10 منتخبات، منتخب يتمتع بجودة عالية من اللاعبين، مع أوامر فنية جيدة، وجودة وكمّ، وبالتالي كان ذلك وسيلة للتقدم في سوق أعرفه جيدًا، ولدي فيه اسم قوي جدًا".

"هذا ما سمح لي بتمثيل نفسي مع منتخب غينيا ومحاولة احتضان مشروع يسمح لي بالعودة مجددًا لتدريب أفضل لاعبي العالم، والتواجد في كأس أمم أفريقيا، وهذا هو الأمر".

ما هو هدفك وطموحك مع منتخب غينيا؟

"هدفي مع منتخب غينيا هو التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة، انطلاقًا من عملية تجديد للفريق بنسبة تقارب 50% في أول مباراتين، ثم في آخر مباراتين من تصفيات كأس العالم، وفي آخر أربع مباريات، لم نلعب بـ22 لاعبًا، بل بـ17 لاعبًا في آخر مباراتين، ومع 5 لاعبين في مباريات أخرى، أي 22 لاعبًا".

"لاعبون لديهم الحماس بلا أندية، ولاعبون رفضوا المجيء إلى المنتخب الوطني لأن غينيا في ذلك الوقت لم تكن متأهلة لكأس العالم ولم تكن أيضًا متأهلة لكأس الأمم الأفريقية، وبالتالي أجبرني ذلك على تجديد الفريق، وأجبرني على البحث في الدرجات الثانية وفي بطولات أقل جودة، وهذا هو الهدف".

"تجديد غينيا، تغيير العقلية، تغيير طريقة التعامل، لأن اللاعبين لا يمكنهم رفض المنتخب، ولا يمكنهم الحضور عندما يريدون، فالمدرب هو من يجب أن يختار متى يستدعي اللاعبين، وليس اللاعبون من يقررون متى يرغبون في المجيء إلى المنتخب أو لا".

"لذلك الهدف هو تجديد المنتخب والتأهل لكأس الأمم الأفريقية 2027، ومحاولة ممكنة للتأهل لكأس العالم إذا كان لا يزال متاحًا".

لديك العديد من التجارب في أفريقيا مع عدة منتخبات بارزة أي تجربة تعتبرها الأفضل؟

"أكبر تجربة وأكثرها تأثيرًا بالنسبة لي كانت في بدايتي، قبل 18 عامًا، ثم أعدت بناء الفريق قبل 7 سنوات، وهناك حققنا إنجازًا استثنائيًا، حيث أخذنا منتخبًا غير معروف، واليوم أصبح فريقًا ضمن أفضل 10 منتخبات".

"منتخب بوركينا فاسو اليوم أصبح فريقًا كبيرًا، ضمن أفضل 7 أو 8 أو 9 أو 10 منتخبات في أفريقيا، وحققت نتائج استثنائية، وكان هذا هو التحدي الذي سمح لي بإطلاق مسيرتي في أفريقيا، بالفوز بالميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية 2017، حيث خسرنا التأهل إلى النهائي أمام مصر بركلات الترجيح، لعبنا نصف النهائي أمام منتخب مصري قوي، لكن في بوركينا فاسو امتلكنا 67% من الاستحواذ مقابل 33% لمصر، لكن في النهاية كان الأمر ركلة جزاء ضائعة".

"لذلك كانت تلك هي أكثر لحظة تأثيرًا في أفريقيا، ليس فقط بسبب الوصول إلى الميدالية البرونزية، بل بسبب تحويل منتخب صغير إلى منتخب كبير، وهو بوركينا فاسو".

"ومن اللحظات المهمة أيضًا أول مباراة لي في أفريقيا، حيث أتيت من أوروبا، من فريق في الدوري البرتغالي الممتاز، وهو دوري قوي، وكانت أول تجربة لي في أفريقيا مع بوركينا فاسو".

"أول مباراة كانت أمام تونس، وأول فوز كان في تلك المباراة نفسها، على أرض تونس، وكان المدرب آنذاك هو جورجي ألمير، بوركينا فاسو لم تكن قد فازت أبدًا على تونس، ولم تكن قد فازت أبدًا خارج أرضها، ودخلت أفريقيا بهذا الإنجاز الكبير، وهو أول فوز خارج الأرض لبوركينا فاسو، وكان أمام منتخب كبير هو تونس، إضافة إلى الميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية 2017".

ما هي ذكرياتك وأجمل اللحظات خلال الفترة التي قضيتها في أفريقيا؟

"أجمل اللحظات في أفريقيا كانت التعرف على كرة القدم الأفريقية، التعرف على احتفالية كرة القدم الأفريقية، العمل مع منتخبات جيدة مثل بوركينا فاسو، وتوجو، والجابون، وهي دول تركت أثرًا كبيرًا فيّ، وأشخاص أثروا فيّ كثيرًا".

"كانت لدي الفرصة للعمل مع لاعبين رائعين مثل بيا، ورونانيانج، وشارل كابوريه، وداجانو، وبيبي تراوريه، ودجينيه، وفودولافا، وغيرهم، والتعرف على العالم الذي أحبه، وهو الوسط الأفريقي".

ما رأيك في قرعة كأس الأمم الأفريقية، وهل تراها متوازنة؟

"نعم، القرعة عادة ما تكون متوازنة، ولا يعني ذلك أنها متوازنة بنسبة 100%، فحظوظ الفوز بلقب أفريقي تعتمد أيضًا على تركيبة المجموعات، ومواجهات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي".

"لكن بشكل عام، أرى أن القرعة متوازنة، وتسمح بتوازن في جميع المجموعات، لكن لا يمكن الهروب من هذا التوازن لأن التصنيف نفسه يفرض ذلك، وأحيانًا يعتمد التوازن على جدية اللاعبين، وجدية الوضع".

"هناك منتخبات قوية لا تكون في وضع جيد بسبب مشاكل داخلية، ومنتخبات أقل قوة تكون في وضع جيد بفضل قوتها الجماعية، فتنجح في كسر هذا التوازن".

سبق لك تدريب منتخبين يشاركان في النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية، بوركينا فاسو كيف ترى حظوظه في البطولة؟

"فرص منتخب بوركينا فاسو؟ بوركينا فاسو فريق جيد، فريق متقدم في العمر نسبيًا، بلاعبين أعمارهم كبيرة، ربما جيل سينتهي خلال عام، لكنه قدم مستوى جيد في تصفيات كأس العالم وتأهل بشكل جيد، وربما لكونها آخر مرة لكثير من هؤلاء اللاعبين في كأس أمم أفريقيا، فإن عامل المفاجأة وعامل العمر قد يساعدان قليلًا، وربما يكون الإصرار والرغبة أكبر".

