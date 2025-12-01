سلط الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الضوء على مواجهة منتخب مصر مع زيمبابوي والتي ستقام مساء الغد الإثنين، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مساء اليوم الأحد مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب المغرب صاحب الاستضافة مع جزر القمر ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستبدأ مساء اليوم الأحد، وتنتهي يوم 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

كاف يشيد بتاريخ مصر

وأوضح كاف أنه لا توجد أي دولة مشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تملك تاريخا أثقل من منتخب مصر الذي توج بالبطولة 7 مرات سابقة ويبحث عن النجمة الذهبية الثامنة.

وأضاف أنه مع كل نسخة جديدة من كأس الأمم الأفريقية تدعو إلى المقارنة مع هيمنة مصر السابقة، ويتم قياس كل منافس، بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقًا للمعايير التي وضعها.

ومع عودة بطولة أمم أفريقيا، تعود مصر مرة أخرى إلى دائرة الضوء بصفتها حامية الماضي ومنافسة جديرة بالثقة في الحاضر.

ولا تزال مصر الدولة الأكثر نجاحاً في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، حيث رفعت الكأس سبع مرات ووصلت إلى النهائي عشر مرات.

ولم يفز أي بلد آخر بالمسابقة أكثر من مصر، ولم يضاهِ أي بلد آخر إنجازها الأكثر استثنائية - الفوز باللقب ثلاث مرات متتالية.

وأعاد هذا الإنجاز غير المسبوق، الذي تحقق بين عامي 2006 و2010، تشكيل المشهد الحديث لكرة القدم الأفريقية الدولية، ففي عصرٍ يتسم بتزايد الاحترافية والتطور التكتيكي، وضعت مصر معياراً للثبات لا يزال قائماً حتى اليوم.

وقد تحققت انتصارات منتخب مصر في ثلاث دول مضيفة مختلفة - مصر (2006) وغانا (2008) وأنجولا (2010) - مما يؤكد هيمنة تجاوزت بكثير ميزة الأرض والجماهير.

سلالة مبنية على البنية لا النجوم

وكان المدرب حسن شحاتة في قلب تلك الحقبة الذهبية، حيث حولت سلطته الهادئة وإيمانه بالتماسك بدلاً من الشهرة مصر إلى آلة ذات هدف جماعي، إذ اعتمد على اللاعبين المحليين الذين فهموا إيقاع وقوة ومتطلبات كرة القدم الأفريقية.

بدلاً من السعي وراء المهارة، أعطت مصر الأولوية للانضباط والذكاء التكتيكي والتحكم العاطفي - وهي صفات ساعدتها مراراً وتكراراً على اجتياز مباريات الإقصاء تحت ضغط عالٍ.

رموزٌ صنعت حقبةً

وقد ترسخت تلك الهيمنة بفضل بعض الشخصيات الأكثر تأثيراً في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، إذ أصبح حارس المرمى عصام الحضري، الذي شارك في جميع مباريات الألقاب الثلاثة، رمزاً للهدوء تحت الضغط، لا سيما في ركلات الترجيح، وقد منحت قيادته من الخلف مصر أماناً نفسياً وتكتيكياً.

وفي الدفاع أيضًا، قدّم وائل جمعة أداءً موثوقاً وحازماً، بينما سيطر قائدا خط الوسط أحمد حسن وحسني عبد ربه على إيقاع المباريات، وقد حصد حسن جائزة أفضل لاعب في البطولة عام 2010 بفضل أدائه المميز، بينما كان عبد ربه نجم البطولة بلا منازع عام 2008.

وفي خط الهجوم، أضفى محمد أبو تريكة لمسة إبداعية وهدوءًا في اللحظات الحاسمة، حيث سجل ركلة الجزاء الحاسمة في نهائي 2006، أما المهاجمون عمرو زكي ومحمد زيدان، ولاحقاً جيدو الذي ساهمت أهدافه في فوز مصر في موسم 2010، فقد ضمنوا لها دائماً التفوق الهجومي، لقد شكلوا معاً فريقاً لم يعتمد على اللحظات فحسب، بل صنع النتائج.

من الإرث إلى التجديد

منذ آخر لقب لهم عام 2010، أصبحت علاقة مصر بكأس الأمم الأفريقية أكثر تعقيداً. فقد عانى الفراعنة من غيابات طويلة، وخيبات أمل مؤلمة، وخروج مبكر، بما في ذلك حصولهم على المركز الثاني وخروجهم من دور الـ16 بين عامي 2017 و2024.

ومع ذلك، حتى خلال فترات الانتقال، ظلت مصر حاضرة بقوة بدلاً من أن تكون مجرد هامش - فقد وصلت إلى النهائيات في عام 2017، وكانت من المتأهلين المنتظمين، ومنافسة دائمة.

إن هذه المرونة هي السبب في أنهم يبدأون بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 ليس كغرباء مدفوعين بالحنين إلى الماضي، ولكن كفريق يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه قادر على المنافسة مرة أخرى.

