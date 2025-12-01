المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
البحث عن الذهب.. مدرب زيمبابوي: صلاح ومرموش يمنحان مصر ميزة إضافية.. وسنرى مفاجآت كثيرة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:47 ص 21/12/2025 تعديل في 11:02 ص
ماريان مارينيكا مدرب زيمبابوي

ماريو مارينيكا

تحدث الروماني ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ومواجهة مصر بشكل خاص.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء اليوم الأحد، حيث مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح البطولة.

ويقارع منتخب زيمبابوي، منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من، أنجولا، وجنوب أفريقيا.

وبدأ "يلا كورة" سلسلة من المقابلات مع المدربين والنجوم الحاليين والسابقين ممن تركوا بصمة ببطولة كأس أمم أفريقيا، أو على أعتاب الظهور مع المنتخبات أملًا في ملامسة الذهب.

وتواصل يلا كورة، مع ماريو مارينيكا، للحديث معه حول بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومواجهة منتخب مصر، وهدفه في البطولة.

وقال مارينيكا في تصريخات خاصة ليلا كورة: "أرى أن كل المنافسين في مجموعتنا لديهم فرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية".

وأضاف: "على الرغم من أن البعض يرى أن حظوظنا في التأهل ضعيفة، لكننا أتينا ونحن نضع هدفًا لأنفسنا في البطولة، ولا بد أن نستهدف الفوز في كل المباريات".

وأشار إلى: "لدينا مواجهة استثنائية أمام منتخب مصر، وبالأخص أمام محمد صلاح وعمر مرموش، لأنهما سيحاولان تقديم أفضل ما لديهما في البطولة".

واستطرد: "نحضر أنفسنا جيدًا لكل المباريات، ولدينا هدف في التأهل إلى الدور المقبل".

وأتم المدرب الروماني: "أعتقد أننا سنرى العديد من المفاجآت في البطولة، علينا أن نرى دور المجموعات ثم نتوقع من المرشح للتتويج باللقب".

ولم ينجح منتخب زيمبابوي في تخطي دور المجموعات من قبل، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكنه يأمل في كسر تلك العقدة، مع المدرب الروماني ماريو مارينيكا.

وفي المقابل يسعى ماريو لتكرار إنجازاته الأفريقية، بعدما قاد منتخب مالاوي من قبل، للتأهل لدور الـ16 لأول مرة في تاريخه، في يناير عام 2022، قبل الهزيمة وتوديع البطولة على يد منتخب المغرب.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب مصر زيمبابوي كأس الأمم الأفريقية 2025 ماريو مارينيكا

