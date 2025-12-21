يستعد منتخب مصر مساء الغد الإثنين، لمواجهة نظيره زيمبابوي، ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 مساء اليوم الأحد، بمواجهة منتخب المغرب 2025 أصحاب الأرض والجماهير مع منتخب جزر القمر في لقاء سيشهد تحديات عديدة أمام أسود الأطلس.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق نتائج إيجابية تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، الذي وصل إلى المغرب مبكرا من أجل الاعتياد على الأجواء قبل مواجهة زيمبابوي.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

زيمبابوي لا يعرف الفوز في آخر 433 يومًا

وبالنظر إلى نتائج منتخب زيمبابوي قبل انطلاق البطولة وبالتحديد منذ 433 يومًا أي ما يقرب من عام وشهرين و7 أيام بالتحديد، سنجد أنه لم يحقق أي انتصار على أي منتخب في مباراة رسمية.

وخلال هذه الفترة، نجح منتخب زيمبابوي الملقب بالمحاربين، في الفوز على منتخب قطر فقط وديا في لقاء أقيم يوم 25 نوفمبر الماضي وكان ذلك التجربة الأخيرة استعدادا لأمم أفريقيا 2025.

وخلال فترة الـ433 يومًا لعب منتخب "المحاربين" في تصفيات أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم 2026 ومباريات ودية ولم ينتصر إلا في ودية واحدة أمام قطر.

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

وكانت نتائج منتخب زيمبابوي بعد الفوز في آخر مباراة ضد منتخب ناميبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بنتيجة 3-1، في لقاء أقيم يوم 14 أكتوبر 2024 كالتالي:

تصفيات أمم أفريقيا

1- التعادل مع كينيا 1-1.. يوم 15 نوفمبر 2024.

2- الخسارة من الكاميرون 2-1.. يوم 19 نوفمبر 2024.

تصفيات كأس العالم

1- التعادل مع بنين 2-2.. يوم 20 مارس 2025.

2- التعادل مع نيجيريا 1-1.. يوم 25 مارس 2025.

3- الخسارة من بنين 1-0.. يوم 5 سبتمبر 2025.

4- الخسارة من رواندا 1-0.. يوم 9 سبتمبر 2025.

5- التعادل مع جنوب أفريقيا 0-0.. يوم 10 أكتوبر 2025.

6- الخسارة من ليسوتو 1-0.. يوم 13 أكتوبر 2025.

مباريات ودية

1- الخسارة من بوركينا فاسو 2-0.. يوم 6 يونيو 2025.

2- التعادل مع النيجر 1-1.. يوم 10 يونيو 2025.

3- الخسارة من الجزائر 3-1.. يوم 13 نوفمبر 2025.

4 الفوز على قطر 2-1.. يوم 17 نوفمبر 2025.

4 نجوم تنتظر منتخب مصر

وبعيدا عن نتائج منتخب زيمبابوي قبل أمم أفريقيا، فينتظر منتخبنا الوطني تحديًا صعبًا بكل المقاييس، إذ يضم منتخب زيمبابوي ضمن أبرز نجومه كلا من:

1- براندون جالواي مدافع بلايموث الإنجليزي.

2- ديفين لونجا مدافع صنداونز الجنوب إفريقي.

3- تاواندا تشيريوا لاعب وسط وولفرهامبتون الإنجليزي.

4- مارفيلوس ناكامبا لاعب وسط لوتون الإنجليزي.

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025