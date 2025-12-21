ركزت الصحف المغربية على حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستنطلق مساء اليوم الأحد.

ويلعب منتخب المغرب مع جزر القمر مساء اليوم الأحد، على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى باعتباره صاحب الأرض والجماهير في هذه النسخة، رفقة منتخبات: "جزر القمر، مالي وزامبيا".

وتنطلق البطولة في التاسعة مساء اليوم الأحد، بمواجهة المغرب وجزر القمر، ويسبقه حفل الافتتاح والذي سيشهد تواجد عدد من نجوم الفن وسيحضره رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي.

وفي السطور التالية نستعرض ما قالته الصحف المغربية عن حفل الافتتاح الذي سيشهد حضورا جماهيريا ضخما من قبل جماهير المنتخب المغربي..

هسبورت.. استعراض يسبق أمم أفريقيا

وأشار الموقع المغربي إلى أن شارع محمد الخامس المتواجد بوسط العاصمة الرباط، شهد استعراضا فنيا بهيجا في أجواء احتفالية مفعمة بالألوان، قبل انطلاق منافسات كأس إفريقيا للأمم 2025 بالمغرب.

وأضاف أن الحماس الشعبي ببطولة أمم أفريقيا جعل طعما خاصا للبطولة الأفريقية التي تشهد وجود جميع أنواع الشعوب الأفريقية.

وأتاح هذا الاستعراض للجماهير عرضًا في الهواء الطلق يمزج بين الأداء الفني والإيقاعات الموسيقية واللوحات التنشيطية المستوحاة من التراث المغربي والإفريقي، بما في ذلك مجسمات عملاقة، والفرقة النحاسية النسائية، ومجموعات من الفنانين والاستعراضيين، وذلك في أجواء من الألفة والبهجة.

الأرقام القياسية في المطارات

كما أشار الموقع المغربي إلى أن مطارات المملكة العربية سجلت أرقاما قياسية غير مسبوقة في عدد الوافدين لحضور بطولة أمم أفريقيا، ما يعكس حجم التعبئة الوطنية والاهتمام الدولي الكبير الذي يحظى به هذا الحدث الكروي القاري.

وأفادت الأرقام الرسمية أن مطارات المغرب استقبلت، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 18 ديسمبر، ما يقرب من 868 ألفًا و287 مسافرًا، بارتفاع بلغ 10,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، في مؤشر واضح على الحركية الاستثنائية التي رافقت العد التنازلي لانطلاق البطولة.

موقع "LE360".. الدار البيضاء تتجمل

تجمعت أطياف الشعب المغربي من أجل إنجاح حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، إذ بدأت الرسومات الخاصة بالمنتخبات الأفريقية في الظهور في شوارع المغرب.

وقال الكلايبي كريم، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء وعضو لجنة القيادة والتتبع للمنشآت الرياضية: "استضافة الدار البيضاء لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 لا تشكل مجرد حدث رياضي عابر، بل هي لحظة مفصلية نؤكد من خلالها، داخل مجلس المدينة، التزامنا بجعل العاصمة الاقتصادية واجهة مشرفة للمملكة وللقارة السمراء".

العرس الأفريقي

كما قال الموقع المغربي، إن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية سيشهد استعدادات استثنائية، حيث تزينت الساحات الكبرى بشاشات عملاقة، إلى جانب إحداث منطقة المشجعين بالقرية الرياضية.

وأنهى الموقع أن جميع المواطنين متحمسين لحضور حفل الافتتاح لخلق احتفالية كروية كبرى تليق بهذا الحدث القاري، الذي تحتضن العاصمة الرباط.