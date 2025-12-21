ساعات قليلة تفصلنا عن ضربة البداية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي ستجمع بين منتخب المغرب صاحب الأرض والجماهير في هذه النسخة مع منتخب جزر القمر.

ويلعب منتخب المغرب مع جزر القمر في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

واستعرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حقائق وأرقام قبل المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا 2025 بين منتخبي المغرب وجزر القمر.

حقائق قبل مواجهة المغرب وجزر القمر

-تعتبر مواجهة المغرب وجزر القمر هي المواجهة الثانية بين المنتخبين في نهائيات البطولة القارية.

- يحتل منتخب المغرب المركز الـ11 عالميًا وهو أعلى منتخب إفريقي تصنيفًا، بينما يأتي منتخب جزر القمر في المركز الـ108 عالميًا.

- التقى المنتخبان في أربع مناسبات سابقة، فاز المغرب في ثلاث مباريات، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

- جاءت أولى مواجهات المغرب وجزر القمر خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، حيث انتهت مباراة المجموعة الثالثة الأولى التي أُقيمت في المغرب، بفوز أصحاب الأرض 1-0 يوم 13 أكتوبر 2018، بينما انتهت مباراة الإياب في جزر القمر يوم 16 أكتوبر 2018 بالتعادل 2-2، وتأهل المغرب إلى نهائيات أمم أفريقيا 2019 متصدرًا للمجموعة، رفقة منتخب الكاميرون.

- تقابل المنتخبان أيضًا في دور المجموعات من نسخة كأس أمم أفريقيا 2021، وعندما التقى المنتخبان يوم 14 يناير 2022 في كأس أمم أفريقيا 2021، فاز منتخب المغرب في مواجهة المجموعة الثالثة بنتيجة 2-0 في ياوندي، حيث افتتح سليم أملاح التسجيل في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زكريا أبو خلال الهدف الثاني في الدقيقة 83.

- يخوض منتخب المغرب مشاركته العشرين في نهائيات كأس أمم أفريقيا والخامسة على التوالي في سلسلة بدأت عام 2017.

- يظهر منتخب جزر القمر في النهائيات للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعدما سجّل ظهوره الأول في نسخة 2021 بالكاميرون.

- تواجه جزر القمر منتخبًا مستضيفًا للبطولة للمرة الثانية، كما ستلعب أمام أصحاب الأرض في مباراتين متتاليتين بكأس أمم أفريقيا، وكانت المواجهة الوحيدة السابقة لجزر القمر أمام منتخب مستضيف قد انتهت بالخسارة 2-1 أمام الكاميرون يوم 24 يناير 2022، ضمن دور الـ16 من نسخة 2021.

- عندما وقعا المنتخبان معًا في نسخة 2021، تأهّل كلاهما من المجموعة الثالثة إلى دور الـ16، حيث أنهى المغرب المجموعة في المركز الأول، بينما تقدّم جزر القمر كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث. وجاء منتخب الجابون في المركز الثاني، فيما احتل منتخب غانا المركز الرابع.

- ستكون هذه المباراة هي الافتتاحية الخامسة والثلاثين في تاريخ نهائيات كأس أمم إفريقيا.

- من بين الـ34 مباراة افتتاحية السابقة، انتهت مباراة واحدة فقط بالتعادل السلبي 0-0، وكانت بين جنوب إفريقيا وكاب فيردي في نسخة 2013.

- بلغت المنتخبات المستضيفة أو المشاركة في التنظيم دور الـ16 في 14 من آخر 15 نسخة من البطولة باستثناء الجابون في 2017، كما أصبح منتخب كوت ديفوار في النسخة الأخيرة أول منتخب مستضيف يتوّج باللقب منذ مصر عام 2006.

- المنتخبات المستضيفة أو المشاركة في التنظيم لم تهزم في مباراتها الافتتاحية خلال آخر 15 نسخة من كأس أمم أفريقيا، وكان آخر منتخب مستضيف خسر مباراته الافتتاحية هو بوركينا فاسو عام 1998، عندما انهزم أمام الكاميرون 1-0.

- في القرن الحادي والعشرين، لم يخسر أي منتخب مستضيف أو مشارك في التنظيم مباراته الافتتاحية، حيث سجّل تسع انتصارات وستة تعادلات.

- فاز المضيفون في النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة في مبارياتهم الافتتاحية: فازت مصر على زيمبابوي 1-0 في 2019، وتغلبت الكاميرون على بوركينا فاسو 2-1 في نسخة 2021، وفازت كوت ديفوار 2-0 على غينيا بيساو في نسخة 2023.

- قبل فوز مصر على زيمبابوي في 2019، لم يحقق المضيفون الثلاثة السابقون أي انتصار في مباراتهم الافتتاحية، حيث تعادلت جنوب إفريقيا مع كاب فيردي في 2013، وتعادلت غينيا الاستوائية مع الكونغو في 2015، والجابون مع غينيا بيساو في 2017.

- أول منتخب مستضيف في تاريخ كأس أمم أفريقيا يخسر مباراته الافتتاحية كان السودان، الذي انهزم 2-1 أمام مصر في نصف نهائي نسخة 1957.

- خسر المضيفون في البطولة في مباراتهم الافتتاحية خمس مرات: السودان في 1957، مصر في 1986، السنغال في 1992، تونس في 1994، وبوركينا فاسو في 1998، وكانت الأخيرة حتى الآن.

- منذ خسارة بوركينا فاسو في 1998، سجّل المضيفون في مبارياتهم الافتتاحية 15 مباراة، فازوا في 9 وتعادلوا في 6 ولم يخسروا أي مباراة.

- تُعد مصر هي الدولة الوحيدة المضيفة التي خسرت مباراتها الافتتاحية ثم تُوّجت باللقب، وحدث ذلك في 1986 بعد هزيمتها 1-0 أمام السنغال.

- المباراة الوحيدة التي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 لمضيف في مباراة افتتاحية، فكانت عندما تعادلت جنوب إفريقيا مع كاب فيردي في نسخة 2013.

- أعلى مباراة افتتاحية سجلت فيها أهداف بين منتخب مستضيف وبطولة كأس أمم إفريقيا كانت في 2010، عندما فقدت أنجولا تقدّمها 4-0 لتعادل 4-4 مع مالي.

- تُعد أنجولا في 2010 هي الدولة المضيفة الوحيدة التي سجلت أكثر من هدفين في المباراة الافتتاحية وفشلت في تحقيق الفوز.

- أكبر فوز في مباراة افتتاحية لمضيف في البطولة فيظل نصيب الجزائر بعد فوزها 5-1 على نيجيريا في 1990.

- بين عامي 1965 و1980، فاز كل مضيف في البطولة بمباراته الافتتاحية، في سلسلة امتدت عبر ثماني نسخ متتالية.

- بين 1957 و1984، تجنّب المضيفون الخسارة في مبارياتهم الافتتاحية في 13 نسخة متتالية (فازوا في 11 وتعادلوا في 2)، إلى أن خسرت مصر أمام السنغال في 1986.

