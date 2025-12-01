المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تريزيجيه: الوقت مبكر للحديث عن حلم التتويج بأمم أفريقيا.. وهدفنا إسعاد الشعب المصري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:27 م 21/12/2025 تعديل في 01:15 م
يرفض محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، الحديث عن رغبة منتخبنا الوطني في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن هدف جميع اللاعبين إسعاد الشعب المصري.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "جميع اللاعبين مستعدين لمواجهة زيمبابوي، والجهاز الفني عمل معنا في الفترة الماضية وركز على مواجهة زيمبابوي جيدًا، وسنأخذ مباراة بمباراة في البطولة وإن شاء الله نسعد الشعب المصري".

وأضاف: "دائمًا أتشرف بارتداء قميص منتخب مصر لأن ذلك يكون من أسعد أيام حياتي، كما أنني كان لي الشرف لعب أمم أفريقيا 4 مرات سابقة وهذه هي المرة الخامسة، لم نتوج بها مطلقًا ولكن هذه المرة بالجهاز الفني واللاعبين الموجودين على قلب رجل واحد".

قبل أن يتابع: "أشعر أن الجيل الحالي سيتوج ببطولة وإن شاء الله يكون ثمار الفترة الماضية أن نسعد الشعب المصري بالتتويج باللقب".

وانتقل تريزيجيه للحديث عن إخفاقات الكرة المصرية.. قائلًا: "الجيل الحالي وصل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مرتين ولم نوفق فيها، لكن دائمًا بطولات أفريقيا تضم منتخبات كبرى ومؤكد أننا سنقابل منتخبات قوية للغاية".

وواصل لاعب الأهلي: "ندخل مباراة زيمبابوي وتركيزنا عليها فقط أما الهدف الأكبر وهو التتويج باللقب لا يزال الوقت مبكرا للحديث عنه وهو بمثابة حلم لنا جميعا".

قبل أن ينهي: "ليس معنى أنه حدث إخفاقًا في الفترة الماضية أن الكرة في مصر بها مشكلة، المنتخب المصري أكثر من توج ببطولة أفريقيا وإذا تحدثنا عن أفضل اللاعبين في أفريقيا وأساطير الكرة في القارة بالتأكيد سنتحدث عن اللاعبين المصريين وأتمنى ألا يتم التقليل من المنتخبات المصرية".

مباراة مصر القادمة
