أكد ماريو مارينيكا مدرب منتخب زيمبابوي، على استعدادات منتخبه بشكل جيد، لمواجهة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلعب منتخب زيمبابوي، أمام مصر في تمام العاشرة من مساء غدٍ الاثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال ماريو مارينيكا خلال المؤتمر الصحفي: "ستكون مباراة صعبة لأننا نواجه منتخب كبير، الفريقان تأهلان للبطولة لذلك نحن استحققنا التواجد في البطولة، وهدفنا التأهل إلى الدور المقبل، سنلعب ضد مصر الذي يمتلك منتخب كبير، لكننا مستعدون".

وأضاف: "كل شيء رائع هنا، وحظينا بترحاب جيد، رأينا ملاعب تدريب رائعة وكنا نأمل أن نرى ذلك في زيمبابوي حتى تكون استعداداتنا مكتملة".

وتابع: "الأمر صعب للغاية لأننا لدينا 7 غيابات في المنتخب بسبب الإصابة، ولسنا متأكدين من أن الجميع سيكون متواجد غدًا، نحاول تطبيق إستراتيجيتنا دائمًا، لكن الأمر صعب للغاية، لأننا سنخوض 3 مباريات في 7 أيام، لم نستطع القيام بمعسكر جيد لأن فيفا غير خططنا، كنا نأمل أن ينضم لنا اللاعبين قبل أسبوعين، لكننا لم نستطع، وسنحاول دائمًا تقديم أفضل شيء لنا".

وشدد: "محمد صلاح ومرموش، لاعبان كبيران، لكننا لسنا قلقين وإذا حدث ذلك فعلينا أن نجلس في المنزل، نحن لا نفكر في الأفراد، بل نفكر دائمًا في الفريق ككل".

وأتم: "ما نريد القيام به هو تطبيق ما تدربنا عليه، ونأمل في الحصول على أفضل نتيجة".

